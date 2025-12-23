秋田県は、令和7年12月1日(月)から令和8年2月28日(土)の期間、県内で実施される体験・アクティビティがお得に遊べる割引キャンペーン「秋田冬アソビ割」を開催中です。

最大50％OFFでお得に体験・アクティビティができる期間限定のキャンペーンであり、秋田県ならではのアクティビティ、温泉、小正月行事に触れながら冬の秋田の旅を楽しめます。

秋田県「秋田冬アソビ割」

実施期間：令和7年12月1日(月)〜令和8年2月28日(土)

対象施設：秋田県内の観光体験施設やスキー場など

割引内容：

・体験コンテンツ商品：平日50％OFF、休日25％OFF（最大割引6,000円）

・スキーパック商品：平日50％OFF、休日25％OFF（最大割引5,000円）

冬の観光キャンペーンも開催中の秋田県で、お得に冬アソビを楽しめる本企画。

対象となるのは県内の観光体験施設やスキー場などで、平日は半額となる50％OFF、休日でも25％OFFで利用可能です。

体験コンテンツ商品は最大6,000円、スキーパック商品は最大5,000円の割引が適用されます。

この機会にぜひ体験したい、おすすめの商品を紹介します。

秋田冬アソビ割〜たざわ湖スキー場リフト1日券＆レンタル(5,000円分)

場所：たざわ湖スキー場（秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野73-2）

金額：10,300円〜(税込)／大人(中学生以上)1人

※「秋田冬アソビ割」利用で平日50％OFF、休日25％OFFとなります。

たざわ湖スキー場のリフト1日券とレンタル利用券1,000円分5枚綴りがセットになったパック商品です。

料金にはリフト1日券、レンタル利用券(5,000円分)が含まれており、スキー・スノーボードを満喫するのに最適です。

レンタル利用券について、次回に残券を繰越利用できますが、平日券を休日に利用することはできません。

レンタル事前予約について

たざわ湖スキー場ホームページからレンタル同意書の内容を確認の上、事前申し込みフォーム(excel)を作成。

メール( school@tazawako-ski.com )またはFAX(0187-46-2661)にて申し込みを行います。

チケットはリフト券売り場で受け取ります（1,000円未満のお釣りは出ません）。

太鼓を叩いて一緒にステージを楽しもう！祭ステージ「This is Akita」

場所：あきた芸術村（秋田県仙北市田沢湖卒田早稲田430）

金額：3,600円〜(税込)／大人1人

※「秋田冬アソビ割」利用で平日50％OFF、休日25％OFFとなります。

太鼓を叩いたり提灯を持ったりして一緒に祭ステージに参加できる体感型アトラクション。

なまはげや西馬音内盆踊りなどの秋田の祭りに触れることができます。

角館祭りのやま行事をイメージした舞台美術や迫力の紙吹雪は圧巻の体験。

さらに、世界一位の田沢湖ビール(ミニおつまみ付き)も味わえる格別なひとときを提供します。

予算の上限に達した場合は当該期間にかかわらず販売終了となるため、早めの確認が推奨されます。

商品の詳細は秋田県冬の観光キャンペーン特設サイト内「Activity秋田冬アソビ割」のページをご確認ください。

秋田県「秋田冬アソビ割」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 冬のアクティビティを満喫！割引キャンペーン「秋田冬アソビ割」 appeared first on Dtimes.