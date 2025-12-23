¡ÖÉâµ¤ÍÑ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥Þ¤ò¡Ä¡× ¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¼ò°æ¤¬ÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ëº¨¤ßÀá
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡×¤Î¼ò°æµ®»Î¤¬¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤Î¥Ç¥Þ¤ò¹¤á¤é¤ì¤¿º¨¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ç¥Þ¤òÎ®¤·¤¿·Ý¿Í¤ÎÀµÂÎ¡õ¥É¥Ã¥¥ê¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ä¼ºÇÔ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥á¥·¤¬¤¦¤Þ¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡Ö¥á¥·¥¦¥Þ¡×¡£¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥¥ê¡Á¡Ù#4¤¬¡¢12·î23Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤Ï¡¢µ¶ÈÖÁÈ¤Î³Ú²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È5Ê¬¸å¥¸¥ã¥¹¥È¤ËÅÅÎ®¤¬Î®¤ì¤ë°Ø»Ò¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦´ë²è¡£ÉáÃÊ¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ò°æ¤¬»Å³Ý¤±¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢·ÝÎò¤¬¾å¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤Ø¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¿ÍÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ò°æ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¬¤Ã¤ÆË½Ïª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¡ÖÉâµ¤ÍÑ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥Þ¤ò¹¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ï»Å»öÍÑ¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÍÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¡£¤±¤Ã¤³¤¦¹ó¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÖÈ¤á¹þ¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢Æüº¢¤Îº¨¤ß¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Î²¬ÌîÍÛ°ì¤Ï¡Ö¼ò°æ¤Ï¡Ê¥É¥Ã¥¥ê¡ËËÜÅö²¼¼ê¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤ò¡È¼õ¤±¤ëÂ¦¡É¤Ø¤ÎÅ¬À¤Ë¿¨¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³Åº´²¤Ï¡Ö¤·¤ó¤¤¤Á¤°¤é¤¤¤Î´Ø·¸À¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥¥ê¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë