パク・ソジュン （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　16日に37歳の誕生日を迎えた韓国俳優のパク・ソジュンが22日、自身のインスタグラムを更新。祝ってくれたファンや関係者などに感謝のメッセージをつづり、誕生日ムード満載のプライベートショットを複数枚公開した。

【写真】「今回はにぎやかに過ごしました」パク・ソジュンが公開した、プライベート感満載の“誕生日ショット”

　パク・ソジュンは「誕生日週間報告　もともと誕生日はちょっと静かに過ごす方なんだけど　今回はにぎやかに過ごしました。大切にしてくれる全ての方々に心から感謝し　また元気に暮らしてみます　ありがとうございます　愛してます」とコメントし、「HAPPY BIRTHDAY」と装飾された壁を背景に撮影された、オフ感満載のショットや、誕生日ケーキとの写真を披露している。

　ほかにも、プロジェクターで「HAPPY BIRTHDAY」と映し出され、親交のあるMLS・ロサンゼルスFCに所属するサッカー選手のソン・フンミンと抱き合うショット、“ウガウガファミリー”として仲の良いPeakboyの歌唱動画、ソウル芸術大学演技科の同期で韓国俳優のパク・ジンジュとケーキに願い事をするショットなど、友人らに祝福されるプライベートショットをたっぷり投稿した。