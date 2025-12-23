パク・ソジュン、37歳を迎え感謝のメッセージ ソン・フンミン、Peakboyら豪華友人が祝福 大学同期パク・ジンジュとの2ショットも
16日に37歳の誕生日を迎えた韓国俳優のパク・ソジュンが22日、自身のインスタグラムを更新。祝ってくれたファンや関係者などに感謝のメッセージをつづり、誕生日ムード満載のプライベートショットを複数枚公開した。
【写真】「今回はにぎやかに過ごしました」パク・ソジュンが公開した、プライベート感満載の“誕生日ショット”
パク・ソジュンは「誕生日週間報告 もともと誕生日はちょっと静かに過ごす方なんだけど 今回はにぎやかに過ごしました。大切にしてくれる全ての方々に心から感謝し また元気に暮らしてみます ありがとうございます 愛してます」とコメントし、「HAPPY BIRTHDAY」と装飾された壁を背景に撮影された、オフ感満載のショットや、誕生日ケーキとの写真を披露している。
ほかにも、プロジェクターで「HAPPY BIRTHDAY」と映し出され、親交のあるMLS・ロサンゼルスFCに所属するサッカー選手のソン・フンミンと抱き合うショット、“ウガウガファミリー”として仲の良いPeakboyの歌唱動画、ソウル芸術大学演技科の同期で韓国俳優のパク・ジンジュとケーキに願い事をするショットなど、友人らに祝福されるプライベートショットをたっぷり投稿した。
