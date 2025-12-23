元メジャーリーガーで、現在は独立リーグの栃木ゴールデンブレーブスで現役を続けている川崎宗則（44）が23日出演のフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）にリモート出演。ホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆内野手（25）とのやり取りを明かす場面があった。

番組でシカゴにある本拠レート・フィールド内で行われた村上の入団会見の模様を紹介。契約内容などについても放送した。

川崎は「村上選手の2年契約っていうのは、本当に逆にこれがいいと思います。村上選手は1年1年しっかりと日本で結果を出してきた選手なんで、大型契約っていうのは違和感が逆にあると思うんです。なので、2年契約でも十分結果を出して、そして正々堂々とアメリカの文化とかそういうのに慣れた上で大型契約を獲れると、そういうふうに思ってます」とコメントした。

「レート・フィールドはですね、実はホームランが出やすい球場と言われてます」と川崎。「しかも、チームとしては実はなかなか勝てない状況が多いんで、結構ピッチャーどんどん攻めてくると思うんですよ、ストライクゾーンに。そこで村上宗隆選手の真骨頂を見せてくれれば、レフト、センター、ライト、全方向に村上選手打てますので、大いにホームランは期待できます」と太鼓判を押した。

さらに「村上選手とちょっと連絡取ったんですよ、この夜」と村上。「球場が違うんで守備の方が村上選手もちょっと不安視してる。打つ方よりも守備の方を」とやり取りを明かし、「そこでですね、やっぱり、村上ムネリンの、ムネリン友達なんですよ、僕。僕、凄くメジャーの球場の守備、大得意だったんで、ちょっと僕も一緒に行きます、自主トレに」と明かした。