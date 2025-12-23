北村匠海、“大人の不自由さ”に息苦しくなったら「ソファから一歩も動かない」
俳優の北村匠海が23日、都内で行われた『Dynabook 新CM／ブランドアンバサダー発表会』に登壇し、今年1年の多忙ぶりを振り返った。
【写真】カッコイイ…スーツ姿の北村匠海
Dynabookのブランドアンバサダーに就任した北村は、新CMにも出演。CMでは「自由に生きなきゃ、大人なんてやってられっかよ」という印象的なセリフがある。北村は「僕は10代のとき、大人は自由な存在だと思っていたんですけど、いざ社会に出てみると、“不自由さ”を感じることも大人になるとあったりして、当時の18歳くらいの自分に思いを馳せる瞬間もありました」としみじみ。
また「これ（このセリフ）を言葉にできるってことはすなわち大人だったりもするのかな」と笑いをこぼし、「28ですけど、その不自由さがないと…」とぽつり。「学生のときも学校には学校のルールがあって、社会には社会のルールがあって、ルールっていうものがないと、意外と生きるのは楽なようで難しい」と語った北村。
それでも「僕もふと、『大人なんてやってられねえよ』って思うときもあります」と明かし、「そういうときはソファから一歩も動かない」と胸を張り、「そういうときもあってもいい。チャレンジしていくには、そういう時間は大事だなと思います」と笑顔で語った。
北村が出演する新CMは、きょう23日より放送される。
