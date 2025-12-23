UTA¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿Éã¡¦ËÜÌÚ²í¹°¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´ÔÎñ¤Î¿Í¤¤¤ë¤ó¤ä¡Ä¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎUTA¡Ê28¡Ë¤¬21Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËÜÌÚ²í¹°¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉã¡¦ËÜÌÚ²í¹°¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡UTA¤ÏËÜÌÚ¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎÆâÅÄÌéºÈ»ÒÉ×ÉØ¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿3·»Ëå¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢Ëå¡¦ÆâÅÄ²ÀÍå¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÄÉã¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÆâÅÄÍµÌé¡¢ÁÄÊì¤ÏÇÐÍ¥¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âInstagram¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤ÎÊì¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤UTA¤¬ÌéºÈ»Ò¤ÎÉ¨¤ËºÂ¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Éã¡¦ËÜÌÚ²í¹°¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯12·î21Æü¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿Éã¡¦ËÜÌÚ¤ò½ËÊ¡¡£UTA¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ä¡¢¡ÖHappy Birthday DADA¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò»ý¤ÄËÜÌÚ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÌÚ²í¹°¡¢´ÔÎñ¤Ê¤Î¤«¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ï¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´ÔÎñ¤Î¿Í¤¤¤ë¤ó¤ä¡Ä¡£¥Þ¥¸¤ÇÆ´¤ì²ÈÂ²¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë