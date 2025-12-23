乃木坂46梅澤美波（26）が24日午後9時から、セカンド写真集「透明な覚悟」（光文社・来年2月3日に発売）の発売記念として2回目のYouTube生配信を行う。

配信中に写真集を予約すると付いてくる2つの特典が公開された。

1つ目は「折り目なしB3ポスター」。晴天の下で黒のビキニを着て美脚を披露する1枚となった。梅澤は「あまりに太陽の光がまぶしくて、目を開けるのがとっても大変でした。でもTHE夏な写真が撮れたのでよかったです！」とコメントを寄せた。同ポスターは写真集未掲載のカットとなる。

2つ目は「梅サンタ直筆クリスマスカード」。表面には梅澤の直筆メッセージ、裏面には直筆のクリスマスイラストがプリントされた限定のクリスマスカードとなる。

また、22日にはランジェリーカットも公開された。

白ランジェリー姿で鏡にもたれるカットで、ほぼノーメークだからこそ透明感や大人の魅力あふれる1枚となった。

同写真集の撮影は、ファッションの聖地イタリアで行った。

ファースト写真集の発売から5年、グループのキャプテンに就任し、26歳と大人の階段を上る「今」を収めた作品となっている。

ミラノ、世界遺産チンクエテッレ、芸術の街フィレンツェの3都市で撮影を行い、おしゃれな衣装や、水着姿、ランジェリー姿などさまざまなカットが収められている。また、ほろ酔いになったり、あどけない表情ではしゃいでみたり、自然体の表情に注目だ。

梅澤は「まさか2冊目の写真集を出せることになるとは思っていなかったので、とてもうれしいです」と喜び、「前作が大満足の1冊になっていたぶんセカンドは正直プレッシャーもありましたが、今の私ならファーストの自分を超えられるのではないかと思い、とにかく作り込まずにありのままの私で挑みました」と話した。

続けて「いつも撮影のときはキメがちでおすまし顔が多い私ですが、今回は自然体の笑顔ばかり。それだけこのイタリア旅が楽しくて、ずっと笑っていたんだな、と思ってもらえればうれしいです。今の私だからこそ見せられる素の表情を、ぜひお楽しみください」とアピールした。