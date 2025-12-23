『串カツ田中』１号店での接客がきっかけ　車いす利用者が気軽に飲食できる「ココロのバリアフリー計画」のやさしい取り組み

あなたは満席以外の理由で、飲食店から入店を『お断り』されたことはあるでしょうか。ほとんどの方は経験がないと思います。けれど、日常生活に車いすを利用する人にとって、『お断り』は決して珍しいことではありません。誰しも、何らかの理由で、ある日車いすを利用する生活になることは十分あり得ます。当然ながら、もし目の前で断られたら、とても悲しい、寂しい……。日常生活に車いすを利用する池田君江さんは、そんな思いをする人がひとりでも少なくなるよう、「ココロのバリアフリー計画」を広めています。そのきっかけになったのは、あの『串カツ田中』だったといいます。なぜ『串カツ田中』!? 君江さんと、『串カツ田中』創業者・貫 啓二さんに語っていただきました！

串カツ片手に「どうぞ、どうぞ」

「すみません、車いすでも入れますか？」

忙しさも山を越えた夜10時ごろ、一人の男性が店にやってきた。

「ウチはええねんけど、車いすのお客さん来たことないから。どう手伝ったらいいん？」

店長の貫（ぬき）啓二さんは、そう答えた。

「入れてくれるって！」と男性が叫ぶと、「ええ！ いいのっ！？」という弾けるような声と共に現れたのは、車いすに乗った女性と少女。めちゃくちゃうれしそうな、満面の笑顔だった。

店の名前は、『串カツ田中 世田谷店』。ご存じ『串カツ田中』が、この世にまだ１軒しかなかった2009年のことだ。これが貫さんと、池田君江さんとの出会いである。男性は君江さんの夫、少女は娘さん。

今、貫さんと君江さんは、「ぬっきー」「きみちゃん」と呼び合う友人であり、「ココロのバリアフリー」を広める同志でもある。

貫さんは今でもその光景をはっきり覚えているという。

左から、認定NPO法人「ココロのバリアフリー計画」理事長・池田君江さん、串カツ田中ホールディングス代表取締役会長兼社長・貫 啓二さん

貫「世田谷通りから一本入ると、けっこう暗いんですね。その暗い路地からめちゃくちゃ明るい人がやって来て（笑）。それまで障害のある方に接する機会がなく、どうしていいかわからなかったので、明るい人でホッとしました。『入ってもらってええけど、だいじょうぶかな』と思ったので、どうお手伝いしたらいいか聞きました」。

君江「『あ、入れてくれるんや』と思ったけど、『入れるのかな、ここ』と。複雑な段差があって、通路も狭そうでした。店員さんが４人くらいで持ち上げて入れてくれたんですけど、中に入ったらめっちゃ狭くてどうしようと。そしたら、ぬっきーがお客さんたちに『ちょっと一回立ってください〜』と声をかけてくれて。誰ひとり嫌な顔せず立ってくれました。テーブルをずらして、みなさん串カツやジョッキ片手に（笑）『どうぞどうぞ』と。これは今でも思うことなんですけど、やさしい店に来る方は、やさしい人が多いですよね。またはやさしい店にいると、やさしい気持ちになっていくのかもしれない」

世田谷店の入口。このような段差がある

貫「そんな、深く考えてしたことじゃないんです。倒産寸前やったから、『お客さん、来てくれたーっ』と（笑）。ウチの串カツを食べに来てくれたお客さんを断るなんてあり得なかった」

君江「車いすでも、『お客さん、来てくれた』と思ってくれたのがうれしかった。みなさん、店に断られるって経験は普通ないと思うんです。私もケガをして車いすの生活になるまでの30数年間、一度もありませんでした。それが、車いすに乗っているだけでこんなに断られるんだと……。

『バリアフリー』と書いてあっても『他のお客様の迷惑になる』と断られたり、舌打ちされたり、邪魔扱いされるんだということにびっくりしました。だから、この日は本当にうれしかったし、外に出る勇気が湧きました。『串カツ田中』で私の人生、変わったんです」

設備のバリアフリーより居心地のよさ

君江さんは32歳の時、勤務先の事故で大ケガをして、車いすの生活を送るようになる。それまで外で飲むのも、出かけることも大好きなアクティブな君江さんだったが、入店を断られることが続くとさすがに落ち込んだ。その頃、リハビリに通う時、前を通っていたのが『串カツ田中』１号店だった。設備的には、「バリアフリー」とはほど遠い店である。

現在の『串カツ田中 世田谷店』

貫「なんかこう複雑な段差があったし、通路も狭くて。資金がなくて、壁もなかったんですよ。シャッター開けたらすぐ店です。今思うとよく営業許可が降りたなあと思うくらい。

東京で別の店をやってたんですが、リーマンショックの後倒産寸前で。もう大阪に帰ろうという寸前に、副社長だった田中洋江のお父さんが遺した串カツレシピが出て来たんです。それで、『最後に串カツをやってみるか』と。『いける！』なんて思ってないですよ。思ってたら、もっと早くやってた（笑）。

田中さえ、店を出すのを止めたくらいですから。『会社が潰れそうなこんなときに、また店を出すのか』と。僕は、『今じゃなかったら会社がなくなる』と。最後の思い出作りみたいな気持ちですね。世田谷の住宅街で居抜きの店を見つけ、たった350万円くらいで、ほぼ自分一人で突貫工事。店を手作りしました」

君江「でも、その頃すでに人気店でね。いつもにぎわって外まで人が並んでる店を見て、『串カツ食べたい！』と。私大阪出身なんですけど、実は地元で『二度漬け禁止』みたいなところはあまり行ったことなくて。ずっと行ってみたいと思ってたんです。忙しい時間帯だと絶対入れないだろうと、夜10時過ぎくらいを狙って。冬だったけど、断られたら最悪店の外に置いてあるドラム缶で外飲みする覚悟でした（笑）。

だから、ぬっきーが入れてくれて、お客さんたちもやさしかったのが本当にうれしくて。ああ、設備的にバリアフリーじゃなくても、こっちのほうが居心地いいなあと気づきました。

帰るときも、『また来てね』と言ってくれて。それからは、週１、２回は行く立派な常連です。家族ともよく行ったし、カウンターでひとり飲みもして、何年かは『串カツ太り』でした」

貫「きみちゃんはまた、よう飲むんです（笑）」

すべての人に完ぺきはない！

「設備的にバリアフリーじゃなくても、居心地いいなあ」という気持ち。それが、今君江さんが進める「ココロのバリアフリー計画」の出発点だ。

2013年、認定NPO法人「ココロのバリアフリー計画」を設立。「１段や２段の段差があっても、少しのココロがあればバリアフリーを超える素敵なお店・場所になる」ーーと、伝え続けている。そう、あの日の『串カツ田中 世田谷店』のように。

活動としては、飲食店に「応援店」になってもらい、「入口幅」「入口段差」「エレベータの有無」「トイレ入口幅」など、店のバリアフリー情報を提供してもらう。そのうえで、当事者が利用できるかどうか判断すればいいという考え方だ。

「ココロのバリアフリー応援店検索サイト」TOPページ

君江「『鳥貴族』の大倉社長とお会いした時、『ごめんね、うちはバリアフリーとは程遠いんだ』とおっしゃるんです。それで、私は『違うんです、バリアフリーとは程遠い情報がありがたいんです。でもエレベーターのある店もありますよね？』と言いました。

すると社長さんは、『あるよ。それでよければ全店舗応援するよ』と言ってくれたんです。そして、600数店舗分の情報を一気にくれて、応援店になってくださいました。本当に、ありのままの情報をくださる、それでいい。それが助かるんです」

『串カツ田中』ももちろん、全店が「ココロのバリアフリー」応援店になっている。貫さんと君江さんの出会いが、その後の君江さんの人生を変え、また、その後全国に展開する『串カツ田中』のあり方をも変えたのだ。

本社にも「ココロのバリアフリー応援店」のステッカーが貼られている

貫「２号店の尾山台店は、広さも十分あったのでバリアフリーに設計しました。カウンター、テーブルもローにして……」

君江「カウンターやテーブルの高さって、実は大事で。今けっこうハイカウンターが増えてるんですけど。車いすでハイカウンターだと、飲み物くらいならなんとかなっても、ラーメンは食べられない（笑）」

貫「他も、スペースがちっちゃくて無理な店もあるけど、可能な限りバリアフリーの設計にしています。ただ、人によって、車いすのサイズだって違うし、杖をついて少しなら歩ける方もいれば、手が動かない方もいます。

すべての人にとって完ぺきは難しい。その『完ぺきは難しい』ことをおそらくほとんどの人は知らないですよね。僕も知らなかった。だから『完ぺきじゃないといけない』と思いこんじゃう。完ぺきじゃなくていいんですよ、と伝えたいです」

君江「そうなんです、全員に完ぺきは無理。だから私たちは、『データだけ教えてください』という活動をしてるんです。行けるかどうかは本人が一番わかるから。例えば車いすでトイレが使えないとわかっていれば、近くのコンビニや公共施設とか、トイレが借りられるところを探しておきます。

あとはお店の方が『ウェルカム』の気持ちでいてくれれば……。私自身、本当に『また来てね』の一言で人生変わったので」

東京都の「心のバリアフリー」サポート企業としても登録されている

貫「きみちゃんのおかげで、僕もやけど、スタッフの社会性が上がったと思います。いろんなお客さまに対応できるし、日常的にもよく声もかけてますね。声をかけるって勇気が要るじゃないですか。でも僕は、勇気が要らなくなった。

今日も、山手線で五反田まで来るとき、大崎止まりに乗っちゃって。一旦降りたんだけど、車内に気づかずにいる外国人グループが残ってたんで、『Out of serviceよ』って言いに戻ったんです。昔だったら絶対言わなかった。きみちゃんと出会って、言うのが普通になった。それが普通になるって、たぶん難しい。僕は運がよかったって思います」

会社としては、社員総会などで君江さんに講演、講習をしてもらい、対応については研修マニュアルにも入っている。また、シェアスロープ（※コラム参照）を備えた店も年々増やしている。

社員総会で講演する君江さん

シェアスロープ

今や全国展開する『串カツ田中』だが、フランチャイズ店も店舗設計を任せきりにはしないという。

貫「フランチャイズであっても、店舗の設計には確実に監修が入ってます。バリアフリー面では、『できそうだから、ここはこうしましょう』と言う具合で」

君江「高田馬場店は、私が監修に入らせていただいたんです。設計の方と、トイレの便座の向き、荷物置き場などを話して、完ぺきでした。

ところが、お披露目の日、トイレクリーナーの設置に来た業者の方が、車いすに乗っていると届かないような位置に付けようとしたんです。で、『便座に移る前に拭くものだから、ここに付けたら取って拭けないですよね』と説明しました。するとその方はポカーンという感じで……。車いすに乗ってる状態というのがわからないんですよね。でも、ちゃんと話せばわかってもらえました。おかげで高田馬場店は完全バリアフリーです」

監修のみならず、君枝さんは講演も行う

貫「慣れないとわからないんだよね。ウチは全社員、スタッフに浸透しているほうだと思うけど、やっぱり車いすのお客さんに初めて対応するとしたら、あたふたすると思う。慣れないから。自分がそうだったけれど、触れた数が多ければ多いほど慣れるんですね。段差の高さによっては、前から降りたら危ないな、後ろからだなとか」

君江「慣れと、あとは『どうやったら入れる？』『どう手伝ったらいい？』という、ウェルカムなココロ。それが、私たちが外に出る勇気につながるんです」

グレーでいい、難しくないと広めたい！

NPO「ココロのバリアフリー計画」は、車いすユーザーだけでなく、ベビーカーでも、お年寄りも、みんなが出かけやすい社会を目指す。設立から12年が経ち、応援店は3000軒を超えている。

君江「『ベビーカーでどうぞ』とか『お子様歓迎』と書いてある店は、車いすで行ってもやさしいことが多い気がします。そして、やさしい店は、来ているお客さんもやさしい！」

貫「ファミリーファーストは当たり前です。ウチは売り上げの構成比35％がファミリーという、異例の赤提灯（笑）。今、飲食業界でも売り上げが減っているところも多いんだけど、ありがたいことにウチはファミリーが多いので今も上がってるんです。

そもそも、一号店の頃『犬も行ける居酒屋』で超有名になったんです。条例でだめな自治体もあるんだけど、僕が一人暮らしで犬を飼ってたので、仕事場に連れて行きたかったからOKにして。一号店の広告に『お子様、ワンちゃん大歓迎』って書いたの覚えてるんですよ。壁もないし、街の屋台みたいなイメージにしたかった。車いすの方も、ファミリーもワンコ連れも、みんながふらっと寄れればいいと思ってました」

世田谷が『串カツ田中』の1号店である

君江「この前、ある店に娘と行ったんですが、前は入って食事できたのに『やっぱりうち、車いす無理だわ』と断られました。『でも前に入ったことがあるので大丈夫です』と言ったら、『今日は無理』とピシャッとドアを閉められた。暑い日に、段差を乗り越えて、けっこう待って……。でもそれより『ピシャッ』が哀しくて。

以前の私もだけど、こんなことをされたら、人によっては引きこもっちゃう人もいると思う。でも、こういう店を嘆いたり、批判するよりも、やさしい店を応援することが大事だなと」

貫「流行ってる店にありがちなんだけど、そういう店はあまりいい運命を歩まないんじゃないかと思う。

僕も、この前子連れの友人たちと食事をしたら、その店はベビーカーをたためと言うんです。店は空いてるから、『イスを抜いてベビーカーを入れていい？』と聞いたら『たたんでください』。『混んで来たらたたむのじゃあかんの？』と聞いたら、『ルールなんで』と。住宅街の店でそんなことしてるからガラガラなんだと思ったよ。週末土曜、僕たち以外ノーゲスト。惨劇ですよ。住宅街でファミリーファーストじゃなかったら終わるよ、と思いました」

君江「車いすの友人たちは、ホテルのレストランや大きな商業施設の中の店しか行かない人が多いんです。設備がしっかりしてるから。でも、本当はもっと街中のいろんな店に行きたいですよね。

私は『田中』に出合って、『こういうお店もあるんや』という希望が持てた。それで、車いすの友人たちと『田中会』と称して高田馬場店で月イチで飲み会をしてたんです。みんな、千葉や八王子から来て、昼から飲んで食べて、話して、『楽しかったー』と帰っていく。

『外に出る勇気につながった』と言ってくれ、実際に『飲みに行ったよー』と報告してくれました。コロナなどもあって途切れてたんですが、『田中会』は復活させたい！」

社員も車いすを体験

貫「僕も経営者だから、一席でも多くして、売上伸ばしたい気持ちはよくわかります。でも、白か黒かと言われたら避けたくなるけど、グレーでええんですよ。さっき話したベビーカーをたたませた店も、『混んでなければOK』とグレーにすればいい。長い目で見たら、絶対その方がお客さんもまた来てくれるのになあと思います。

完ぺきを目指さなくていい。きみちゃんの『データがあったら、自分で選ぶから』という言葉って、店としてもすごく気が楽になる。『ココロのバリアフリー計画』を、グレーでいいし、難易度高いことをしてるわけじゃないということとセットで広めたいんです」

応援店が増え、君江さんのように車いす利用者が笑顔で飲食を楽しめる世の中になりますように

君江「うれしいのは、友人たちが『同じ行くならやさしい店に行きたいから』と、『ココロのバリアフリー応援店』に行こうと言ってくれること。それで、『ここならお祖母ちゃんとも行ける』『親が来た時行けるなあ』となるんですね。

お店側が、一席でも多くしたい気持ちもわかります。でも、大掛かりな設備を、と言うのではなくて。できることの中で歩み寄れば、お互いが気持ちよくなれるんじゃないかと思います。そして、一軒の店がその人の人生を変えるって、本当にあるんです！ 私がそうでしたから。そのことを伝えていきたいと思います」

【コラム】もっと広めたい！シェアスロープ

『串カツ田中 世田谷店』の店先に、店名が書かれたボード状の物体がある。看板かと思われるが……その正体は「シェアスロープ」。段差があっても、車いすやベビーカーの移動が楽にできるよう、「ココロのバリアフリー計画」が開発したスロープだ。

店名入りのシェアスロープ

このように広げて利用できる

「シェア」とあるように、店舗だけでなく、地域の他の店や施設にも貸し出している。串カツ田中ホールディングスは、毎年５店舗ずつ導入を計画している。とはいえ、「まだまだ知られていないので、もっと広めて使っていただきたい」と貫さん。

■池田君江

大阪府生まれ。2007年、事故によるケガで車いす生活になる。2013年認定NPO法人「ココロのバリアフリー計画」を設立。理事長を務める。飲みに行くのが大好き。ウェルカムな気持ちで迎え入れてくれる店や施設を広めるため、日々活動している。

■貫 啓二

大阪府生まれ。バーや和食店経営をしていたが、リーマンショックの影響で会社が倒産寸前に。当時取締役だった田中洋江さんの父が遺したレシピをもとに、串カツ店を始める。2008年『串カツ田中 世田谷店』オープン。現在、串カツ田中ホールディングス代表取締役会長兼社長。

取材／本郷明美

【画像】『串カツ田中』がきっかけ「ココロのバリアフリー」の取り組み（14枚）