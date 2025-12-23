アトレティコに痛手…N・ゴンサレスが右太もも負傷で数週間の離脱へ、スーペルコパ出場も「困難」か

アトレティコ・マドリードは22日、MFニコ・ゴンサレスのメディカルレポートを報告した。



今回の発表によると、N・ゴンサレスは、右太ももの筋肉損傷と診断されたとのことだ。同選手は、21日のラ・リーガ第17節ジローナ戦にスタメン出場したものの、28分に負傷交代を余儀なくされていた。なお、全治は明かされておらず、復帰は回復状況次第と併せて伝えている。



またスペイン紙『マルカ』は、「今後数週間は戦線離脱となる」と指摘。来月8日に初戦（レアル・マドリード戦）を控えるスーペルコパ・デ・エスパーニャへの出場は「困難」としており、「回復状況次第では復帰の可能性も残してはいるが、開幕まで2週間ということから、シーズン最初のタイトルマッチへの出場は楽観視できない」という見方を強めている。



1998年4月6日生まれのN・ゴンサレスは現在27歳。今夏に、ユヴェントスからアトレティコ・マドリードにレンタル加入すると、ここまで公式戦23試合に出場中。左サイドから攻撃を牽引していた。