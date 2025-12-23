「au PAY」、マクドナルドでの利用で「1万Pontaポイント」や「povoのデータトッピング」が当たるキャンペーン

KDDIとauペイメントは、キャッシュレス決済サービス「au PAY」をマクドナルドで利用すると、最大1万Pontaポイントが当たるキャンペーンを実施する。期間は12月31日～2025年2月3日。

期間中、マクドナルドの対象店舗で1回あたり500円以上をau PAYで決済したユーザーを対象に抽選を実施、1000人に1万Pontaポイントが進呈される。抽選に外れたユーザーには、もれなく1Pontaポイントが進呈される。

マクドナルド店頭（セルフレジも含む）やドライブスルー、モバイルオーダー、マックデリバリーでのau PAYのコード支払いとネット支払いが対象。モバイルオーダーとマックデリバリーでの決済では、抽選口数が5倍に、7月1日～12月30日に利用がなかったユーザーが利用すると抽選口数が20倍になる。

また、KDDIのオンライン専用ブランド「povo2.0」と連携した特典も提供される。同期間中にpovo2.0に新規登録し、マクドナルドのモバイルオーダーまたはマックデリバリーで1回あたり500円以上をau PAY（ネット支払い）で決済すると、抽選で1000人にpovo2.0のデータトッピング「データ追加10GB（30日間）」が進呈される。