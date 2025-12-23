「姉は税理士」M-1優勝芸人、「変な勘違いさせてごめんなさい！」家族仲を“釈明”。「いい家族すぎ」
「M-1グランプリ2025」にて優勝を果たしたお笑いコンビ・たくろうの赤木裕さんは12月22日、自身のXを更新。家族のグループLINEに入っていなかった理由を明かしました。
【投稿】家族との仲について説明
さらに、「姉は税理士やから確定申告してもらってます！！ 仲良し！！変な勘違いさせてごめんなさい！！」と“謝罪”しました。投稿には「たくろうおめでろう」という名前のグループLINEの画像を2枚掲載。母親からの「おめでとう」というスタンプや、父親からの「有働由美子さんと話ができて羨ましい！！」というメッセージが載っています。
コメントでは、「事情わかって安心した」「税理士！？凄い」「優勝おめでとうございます！」「可愛すぎるエピソードですね」「えーーいい家族すぎます」「なるほどそういうことか！仲良しで安心した」「絶対に仲良し家族で可愛い」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「なるほどそういうことか！」相方であるきむらバンドさんは、生出演したテレビ番組で赤木さんが今まで家族LINEに入っていなかったことを報告。赤木さんはそのニュースを共有し、「このLINEグループは姉ちゃんが両親に孫の写真を共有するためのグループやから僕を入れてなかっただけみたいです！！」と、理由を説明。「各々とは連絡取るし、両親からはたまに仕送りをもらってます！！もうもらわない！！」ともつづっています。
「たくろう」とは？2016年3月にコンビを結成した「たくろう」。2018年に「M-1グランプリ」で準決勝進出し、2019年の「第8回ytv漫才新人賞決定戦」では惜しくも準優勝。今回ついに優勝ということで喜びはひとしおだったことでしょう。今後のさらなる活躍が楽しみですね。
