「こんな夫婦憧れる」藤井夏恋、新婚旅行の夫婦ショット公開！ イケメンバンドマン夫と“おしゃれな”姿
モデルの藤井夏恋さんは12月21日、自身のInstagramを更新。仮面を着けた夫婦ショットを披露しました。
【写真】藤井夏恋＆イケメン夫の仮面姿
2枚目はバスローブ姿の藤井さんの自撮りショットで、5枚目はオールブラックでそろえた夫婦の全身ショットです。どの写真もまるで映画のワンシーンのよう。
ファンからは、「素敵な夫婦」「かっこいい夫婦」「素敵すぎる」「エレガントで最高のhoneymoonだなあ〜」「ゴージャス！！！この2人本当に映画のようなお二人」「こんな夫婦憧れる」「仮面舞踏会みたい おしゃれな夫婦」「最高に素敵」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「エレガントで最高のhoneymoonだなあ〜」藤井さんは「#honeymoon」とハッシュタグを付け、新婚旅行で滞在したと思われるホテルでの写真を5枚公開。1枚目は、夫でロックバンド・I Don't Like Mondays.のボーカルであるYU（大川悠）さんと共に、金色のベネチアンマスクを着けた夫婦ショットです。まるで仮面舞踏会のような幻想的な雰囲気が漂っています。
「ヨーロッパで新婚旅行」11月24日にも「ヨーロッパで新婚旅行」と英語でつづり、夫婦ショットを公開していた藤井さん。ファンからは、「美しい夫婦」「ステキ過ぎます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
