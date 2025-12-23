モデルの藤井夏恋さんは12月21日、自身のInstagramを更新。仮面を着けた夫婦ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：藤井夏恋さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの藤井夏恋さんは12月21日、自身のInstagramを更新。仮面を着けた夫婦ショットを披露しました。

【写真】藤井夏恋＆イケメン夫の仮面姿

「エレガントで最高のhoneymoonだなあ〜」

藤井さんは「#honeymoon」とハッシュタグを付け、新婚旅行で滞在したと思われるホテルでの写真を5枚公開。1枚目は、夫でロックバンド・I Don't Like Mondays.のボーカルであるYU（大川悠）さんと共に、金色のベネチアンマスクを着けた夫婦ショットです。まるで仮面舞踏会のような幻想的な雰囲気が漂っています。

2枚目はバスローブ姿の藤井さんの自撮りショットで、5枚目はオールブラックでそろえた夫婦の全身ショットです。どの写真もまるで映画のワンシーンのよう。

ファンからは、「素敵な夫婦」「かっこいい夫婦」「素敵すぎる」「エレガントで最高のhoneymoonだなあ〜」「ゴージャス！！！この2人本当に映画のようなお二人」「こんな夫婦憧れる」「仮面舞踏会みたい　おしゃれな夫婦」「最高に素敵」と、絶賛の声が集まりました。

「ヨーロッパで新婚旅行」

11月24日にも「ヨーロッパで新婚旅行」と英語でつづり、夫婦ショットを公開していた藤井さん。ファンからは、「美しい夫婦」「ステキ過ぎます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)