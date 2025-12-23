オリックスの椋木蓮投手（25）が23日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、200万円増の年俸1400万円でサインした（金額は推定）。

プロ4年目の今季は3試合に先発するなど自己最多の12試合に登板。0勝2敗4ホールド、防御率6・93という成績に終わったが、リリーフに専念した8月下旬以降は存在感を示し、クライマックスシリーズのファーストステージにも登板。11月上旬から参加していたプエルトリコ・ウィンターリーグでは中継ぎで15試合に登板。現役メジャーリーガーも参加する舞台で18イニングを投げ20奪三振、防御率1・00と好成績を残した。

ウィンターリーグで同室となった東松から“絶賛”された自炊の腕について問われると苦笑い。

「中学3年から寮生だったので、ある程度はできる、みたいな。アイツ、パスタをゆでてかけるだけ、ができないんですよ。それをできたらすごく褒めてくれるんで」

テーマの一つとして掲げていたのが新球チェンジアップの習得。グラウンドでは自軍の全投手に握りと抜き方を質問し、うち二人の握りと抜き方をミックス。後半からはストレート、スライダーと組み合わせ、終盤はイニングまたぎの登板もこなすなど収穫は大きかった。

「勝ちパターンに入りたいですけど、大学の頃からもそうだったんですけど、最後に試合を締めるのが自分には合ってる。守護神を目指したい」

今季28セーブを挙げたマチャドにも負けるつもりはない。追いつけ、追い越せの意気込みで154キロ右腕は充実のオフを過ごしていく。