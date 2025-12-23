オリックスの東松快征投手（20）が23日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、50万円増の年俸650万円でサインした（金額は推定）。

プロ2年目の今季は7月19日のロッテ戦（ZOZOマリン）でプロ初登板を果たすと、7月27日のソフトバンク戦（ペイペイドーム）でプロ初先発も経験した。1軍7試合に登板して0勝2敗、防御率10・80という成績に終わったが、11月上旬からプエルトリコ・ウィンターリーグに参加。6試合に先発登板して実戦経験を重ねた。

椋木とともに参加したウィンターリーグでは2ヶ月近くを同室で過ごした。

「椋木さんとじゃなかったら自炊も難しかったですね。僕が朝起きたら料理作ってくれていたりとか。本当は自分が作らないといけなかったんですけど（笑）ほぼ一つの家に二人で暮らしてる感じなんで。ストレッチだったりサプリメント飲んだりして。1軍で投げている投手の日常というか、野球面以外のところで刺激にもなりました」

現地ではメジャーリーガーと会話する機会もあったといい、カーブやチェンジアップにも磨きをかけた。自身が挙げる緩急という課題の克服へも収穫があった。

「自分の中では階段を上っていると実感しています。来年は先発として何勝かできたらいいです」

飛躍のシーズンへの思いを新たにしていた。