デンマークのラスムセン外相（右）/Liselotte Sabroe/AFP/Ritzau Scanpix/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）デンマークのラスムセン外相は22日、トランプ米大統領がグリーンランドへの特使を任命したことに「深く憤慨している」と述べた。当該の特使はグリーンランドが米国の一部となることを望むと公言している。

トランプ氏は同日、自身のSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で、ルイジアナ州知事のジェフ・ランドリー氏をグリーンランド特使に任命したと発表。「ジェフはグリーンランドが我が国の安全保障にとっていかに不可欠であるかを理解しており、同盟国及び世界の安全、安心、そして存続のために、我が国の利益を力強く推進してくれるだろう」と期待を寄せた。

ロイター通信によると、ラスムセン外相はデンマーク国営放送局TV2に対し、「今回の特使任命に深く憤慨している。特に彼の発言には憤慨しており、全く受け入れられない」と述べた。

ロイター通信によれば、ラスムセン氏はトランプ政権の動きを受けて、駐デンマーク米国大使を召喚すると述べた。

トランプ氏は22日夜、記者団に対し、米国は「国家安全保障のため」にグリーンランドを必要としており、ランドリー氏の方から今回の任命について打診があったと説明。同氏を指名した自身の決定を擁護した。

「我々がグリーンランドを必要とするのは国家安全保障のためであって、鉱物資源のためではない。我が国には鉱物資源や石油など、あらゆる資源が豊富に存在する」とトランプ氏は指摘し、グリーンランドの併合を正当化しようと試みた。ただ現在のグリーンランドはデンマークの自治領となっている。

「グリーンランドの海岸線を見渡せば、ロシアと中国の船が至る所にいる。国家安全保障のためにグリーンランドが必要だ。絶対に手に入れなければならない」（トランプ氏）

さらにトランプ氏はデンマークについて、グリーンランドに「資金を一切投入していない」とし、「軍事的な保護も行っていない」と主張した。

ランドリー氏はトランプ氏による特使への任命に感謝を表明。特使としてグリーンランドを米国の一部にするために尽力できるのは光栄だと述べた。また特使への就任はルイジアナ州知事としての自身の立場に何ら影響を与えないと付け加えた。

トランプ氏はグリーンランドを併合したいと繰り返し表明しており、これは米国の安全保障上必要だと主張している。

グリーンランドとデンマークは、この計画に断固反対している。北大西洋条約機構（NATO）に加盟するデンマークは米国の同盟国でもある。

デンマークのフレデリクセン首相とグリーンランドのニールセン自治政府首相は22日、米国のグリーンランド併合計画への反対を改めて表明し、「他国を併合することはできない。国際安全保障上の議論があってもだ」と述べた。ロイター通信が報じた。