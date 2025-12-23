あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第189回】予算1000円で馬券を買うことが多いのでだいたい3連複1頭軸で6頭を選ぶことが多いです。これでちょうど1000円です。この買い方はときどき万馬券を拾えることもあっていつもそうやって楽しんでいます。

今回のご相談はイレギュラーな買い方についてです。ときどき臨時収入があるときは5000円の予算を使える場合があります。そのとき悩むのが、いつもの買い方にして100→500円に増額して5000円分買うのか、あるいは、1000円はそのまま買って違う買い方をするのかです。どうしたらいいのでしょう。ご指導ください。（40代・男性・編集者）

朝日杯フューチュリティステークスはカヴァレリッツォが勝利。2着は切ったダイヤモンドノット。本命のリアライズシリウスはゲートから嫌がってたなぁ。結局Cデムーロとルメールかいっ！まあどっちにしろ堅い決着でしたねぇ。後はホープフルステークスと有馬記念。当たるかどうかは分かりませんが、いい予想はしたいと思ってます。

では質問へ。

こういう系統の質問は多いですね。「予算が1000円しかない場合はどう買ったらいいか？」「月10000円の予算でどう買ったらいい？」など、予算によっての買い方的な質問ですね。

僕も競馬を始めた当初は500円×3点×レース数という買い方をしていました。12レースなら18000円です。勝っても負けてもそのやり方でしばらくやってました。自分のスタイルで金額、買い方を決めるということはブレないのでいいと思います。

ただ、この手の質問をされる方は勝ってないのではないか？と思います。財布に余裕がある中で金額を決めるのはいいと思うのですが、大抵の場合は予算がこれしかありません的な質問が多いです。

ということは、勝ってないか、勝った場合にあぶく銭だといって使ってしまうかでしょう。まあそれはそれで否定はしません。楽しそうだし、経済が回るし。

では僕の場合をお話ししましょう。まず予算のことは考えていません。無茶な買い方もしません。単純にそのレースの期待値、自信度によって金額を決めます。1点100円で買う時もあれば、1000円で買う時もあります。時にはエンターテイメント性で金額を決めることもあります。

競馬場の達人のゲストに呼ばれるときは、普段は賭けないような金額を賭けます。それは、番組を面白くする為、視聴者の見応えを考えてのことです。過去には200万円を持っていったこともあります。まあ勝って帰りましたが。

競馬場の達人とは相性が良くて、6回出て5回勝っているかな。まあ皆さんがエンターテイメント性を気にすることはないので、これは特例です。普段はやはり期待値と自信度だけで賭け金を決めてます。



今週のギャンブル格言【賭け金は予算で決めるな！自信度で決めろ！】





では本題に入りましょう。僕の答えは、臨時収入が入って5000円賭けられるとしても、無理に5000円賭ける必要はないのではないか？と思います。

競馬は毎週あります。地方競馬を考えたら毎日あります。それなら、その時に使わずに、自信があるレースとか、ここぞ！って時に賭け金を増やせばいいのではないでしょうか。

お金は使わなくても腐るもんでもありません。持ってたら全部使っちゃう人、宵越しの金は持たないぜ！的な人には難しいかもしれませんが、僕ならそうします。

そして、その時は質問にもあるように、同じ買い方で金額を増やすのがベターだとは思います。

僕は今は買い方は出走メンバーとオッズによって変えます。3着以内には入ると思えばマルチとか、3連複にしてみたり、人気が全くなければ相手を広めに買ってみたり。頭で決め打つ時は1着固定にしてみたり、絞る、広げるもメンバー、オッズにより変えます。金額は前述した通り自信度、期待値により変えます。そして最終的な買い目が決まります。

ただこれはあくまで僕の場合で、ブレる人は買い方を決めた方が熱くなったり、ティルト状態になることを防げるのではないでしょうか。買い方に正解というものはありませんが、間違いはあります。

質問を読む限り、間違いではないと思います。実際万馬券を拾えることもあるみたいだし、その時は回収率1000%を超えます。結論、買う金額は予算ではなく、期待値、自信度で決める！ 僕からのアドバイスはこれに尽きます。質問者に幸あれ！

じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

