

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

2026年4月3日〜5日までの3日間、都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』が、横浜で開催することが決定した。

『CENTRAL』は今年4月に第一回が開催され、「日本の響きを世界へ」をコンセプトに、海外からも注目を集めるアーティストやアニメ、テクノロジーなどの多彩なエンタテインメントが集結し3日間で合計8万人を動員した。また、横浜公演に続き、台北、クアラルンプールにて海外公演も開催した。

第二回開催となる今回の会場は前回同様、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パーク。「音楽の街」横浜を代表する4会場を使い、アーティストラインナップもコンセプトも異なった独立したイベントを同時に開催する。初回開催時と同じく、Kアリーナ横浜では「CENTRAL STAGE」が、赤レンガ倉庫では、「Echoes Baa」が開催される。KT Zepp Yokohama、臨港パークで行われるイベントの詳細は別途発表される。来場者には、会場を選び、自由に参加してもらうことで、都市型フェスの新たな楽しみ方を提案。さらに、街全体をカルチャーで彩る施策がふんだんに企画され、この3日間、横浜の街そのものが巨大なフェス空間となる。

第一弾発表となるアーティストは、以下総勢13組。国内外からの注目を集める豪華ラインナップが集結。Aooo／asmi／＝LOVE／キタニタツヤ／結束バンド／ちゃんみな／乃木坂46／NOMELON NOLEMON／HANA／FRUITS ZIPPER／MAISONdes／モーニング娘。'25／YOASOBI （五十音順）

それぞれのアーティストが出演する会場、出演日、さらなるアーティストラインナップ等はホームページや公式SNSを通じて、随時発信していく。また、海外公演についても、後日詳細を発表する。

2026年春、「音楽の街」横浜を、2度目のCENTRALが彩る。

開催概要

【公演名】CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026(※読み：セントラル ミュージック アンド エンタテインメント フェスティバル ニーゼロニーロク)【会期】2026年4月3日(金)、4日(土)、5日(日)【会場】Kアリーナ横浜 (〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい６丁目２−１４)

横浜赤レンガ倉庫 (〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港１丁目１)KT Zepp Yokohama (〒220-0012 神奈川県横浜市西区みとみらい４丁目３−６)臨港パーク

(〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1)【主催】CENTRAL実行委員会【制作】株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント【特別協賛】サントリーグループ

【協賛】ソニーフィナンシャルグループ株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社【協力】イープラス【技術協力】ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社※NUROは、「CENTRAL」の通信環境をサポートしています。