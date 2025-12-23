「そんなに急に決まるの……」──12月9日に実施されたプロ野球現役ドラフトで、埼玉西武ライオンズからオリックス・バッファローズへ移籍することが決まった平沼翔太選手（28）。同月16日に行った入団会見では「ひと花咲かせたい」と、新天地での活躍を誓った。

【写真】鏡に映ったお腹がぽっこり…妊娠発表前に削除された森咲智美の「自撮りショット」

昨年1月に結婚を発表（入籍は2023年）したばかりの妻で、元人気グラビアアイドルの森咲智美（33）は突然の移籍に、冒頭のコメントのように意外な反応だったという──。

平沼選手は、強豪高校・敦賀気比の「エースで4番」として甲子園で活躍。2015年春の選抜高校野球大会では北陸に初の優勝旗をもたらした。2015年にドラフト4位で北海道日本ハムファイターズに入団し、2021年にトレードで西武へ移籍。今季の成績は60試合に出場して、打率.218、本塁打0本、11打点だった。スポーツ紙記者が語る。

「西武では内野と外野をこなす、ユーティリティ・プレーヤーとして起用されていました。しかし、近年は成績が残せず、若手の台頭で思うような存在感は示せていませんでした。オリックスへの移籍が決まり、大阪から近い福井出身の平沼は前向きに捉えているようです。奥さんの森咲さんの地元も愛知県ですしね」

一方、森咲は、2018年から3年連続で「グラビア・オブ・ザ・イヤー」のグランプリを獲得。人気絶頂だった2024年1月、前年に平沼選手との結婚していたことを発表。しかし、グラビア関係者は「紆余曲折の結婚発表だった」と、打ち明ける。

「2023年10月に2人が結婚を前提に交際していることがメディアで報じられ、森咲さんは2024年1月1日に自身のSNSで平沼さんとの結婚を発表しました。さらに『婚約後に新しい命も』と、妊娠していることも公表しました。

じつは結婚を発表する前から、彼女のインスタには膨らんだお腹を隠した写真や、鏡に映った大きなお腹などのショット（現在は削除）が投稿されていて、ファンの間では"妊娠してるんじゃ？"などと噂されていました。グラビアの仕事などの関係で、ギリギリまで公表を控えていたようです」（同前）

そして今年8月、森咲はSNSで家族4人の写真をアップして第2子となる女児の出産を発表。前出のスポーツ紙記者が明かす。

「今季、西武の本拠地であるベルーナドームのスタンドでは、幼い子どもを連れた森咲さんの姿が目撃されていました。グラビアの仕事も引退し、夫を支えて家族で応援しながらママタレントしての活動を増やしていくと思った矢先の移籍でした。

移籍が決まっても森咲さんはSNSでいっさい、それに触れることなく沈黙を続けていました。動揺していると思いきや、入団会見で平沼さんが『（移籍が決まった）夜になったら（ドリカムの）「大阪LOVER」を聴いていましたね。行く気満々でした』と、笑顔で語っていました」

森咲にとって、"もう近い大阪"なのかもしれない。