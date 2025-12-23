¹Ô¤Àè¤Ï¤¤¤Ä¤âÌ¤ÃÎ¡£³¤³°°Ü½»¤«¤éÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À´Ç¸î»Õ¤Î¶ÄÅ·È¾À¸
ÉÂ±¡¶ÐÌ³10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ¯¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼êÊü¤·¤¿´Ç¸î»Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçºåÉÜºß½»¤Ç´Ç¸î»ÕÎò25Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÃæÌîÃÒ¹á»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡£¤Ê¤¼´Ç¸î»Õ¤Î»Å»ö¤òÎ¥¤ì¤Æ³¤³°°Ü½»¤ò·è¤á¡¢Ä¹´ü¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢µ¢¹ñ¸å¤ËºÒ³²»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¸¶Æ°ÎÏ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤¿10Ç¯´Ö
¨¡¨¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃæÌî¤µ¤ó¡§ÁÄÊì¤ÎÆþ±¡Àè¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÁÄÊì¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬Æñ¤·¤¯¿²¤¿¤¤ê¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÏÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¤¿¤ÀÂ¦¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬¤ï¤º¤«¤ËÆ°¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë²¿¤«¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Êー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë»æ¤È¥Ú¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÆÉ¤ß¼è¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«Ê¬¤ÎÉÄ»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤½é¤á¤ÆÉ®ÃÌ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤ê¡¢¤´ËÜ¿Í¤â¤´²ÈÂ²¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡Ö´Ç¸î¤Î¸½¾ì¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¡¢´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²Ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
³ØÀ¸»þÂå¤Ë¼õ¤±¤¿½Û´Ä´ï²Ê¤Î¹ÖµÁ¤Ç¡¢¿´ÅÅ¿Þ¤òÁ´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²ù¤·¤µ¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤¿¤á¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë½Û´Ä´ï²Ê¤ò´õË¾¤·ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿´ÅÅ¿Þ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥±¥¢¡ÊµÞÀ´ü¤«¤Ä½Å¾É´µ¼Ô¤Ø¤Î´Ç¸î¡Ë¤Ë¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢´Ç¸îÉô¤Ë´õË¾¤òÅÁ¤¨¡¢µßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿ー¤ÎICU¤ØÇÛÂ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÂç¥±¥¬¤äÁ´¿È¤ä¤±¤É¡¢½Å¾É´¶À÷¾É´µ¼Ô¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ICU¤Ç¤Ï¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÌ¿¤òÍî¤È¤¹¥ê¥¹¥¯¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚÊý¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤¬½ñ¤¤¤¿µÏ¿¤ò¸«¤Æ¡Öµ¢¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ICU¤Î¶ù¤ÇÈ¾Æüµã¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ»×¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÎÀèÇÚÊý¤¬»ä¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤É¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¸·¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Å»ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Â¿¿¦¼ï¤¬Á´ÎÏ¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤´ËÜ¿Í¤Î²óÉüÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µß¤¨¤Ê¤¤Ì¿¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¿ô¤¨¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¥¹¥¥ë¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ§¤óÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢ICU¤Î¤¢¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²Ê¤Ø¡©
ICU¤ò4Ç¯È¾·Ð¸³¤·¤¿¤¢¤È¡¢»ºµÙ¡¦°éµÙ¤ò1Ç¯¼èÆÀ¤·¡¢Éüµ¢¸å¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿ー¤ÎµßµÞ³°Íè¤Ç¤·¤¿¡£»°¼¡µßµÞ¤ÎÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Å¾É¤Î¸òÄÌ³°½ý¤ä¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤ËË»¤·¤¤Éô½ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ÉÎã¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Éü¿¦Ä¾¸å¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ïー¥É¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£°é»ù¤È¤É¤¦Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ä¶È¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§²ÄÊÝ°é½ê¤Ç¤ÏÁ÷·Þ»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ç§²Ä³°ÊÝ°é½ê¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÏÈ¯Ç®¤·¤Æ¤â¶ÐÌ³Àè¤Î¾®»ù²Ê¤ò¼õ¿Ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÍÂ¤±¤ë»þ´Ö¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¿Æ¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤¬4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°é»ù¤ò¿Í¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¤È³ëÆ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¡¢¤ª¤à¤Ä¤¬³°¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡×¡Ö¹¥¤¤ÊÍ·¤Ó¤Ï¡©¡×¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤°Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬Èá¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ê10Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢º£¸å¿Ê¤àÆ»¤Ë¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤ä¿Ê³Ø¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦·è¿´¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
³¤³°°Ü½»¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÂç¤ä¤±¤É¤ò·Ð¸³
¨¡¨¡Ìó10Ç¯¶Ð¤á¤¿ÉÂ±¡¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤¿¤êÊØÍø¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢·ë¶ÉÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¤³¤í¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¤Ç¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±´ü¤Î´Ç¸î»Õ¤«¤é¡¢¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤µ¤¨ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¸¤ã¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡ª¡×¤È¡¢¿Æ»Ò¤ÇÅÏ¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¨¡¢¤¤¤¤Ê¤ê³¤³°¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ï¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬4ºÐ¤ÇµÁÌ³¶µ°é¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¥ª¥à¥Ä¤Ê¤·¤Ç¤â²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öº£¤À¡ª¡×¤È»×¤¤·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸ì³Ø³Ø¹»Æþ¹»Á°¤Î¥¯¥é¥¹¿¶¤êÊ¬¤±¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤«¤éÉü½¬¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3¥ö·î´Ö¤ÎµÙ²Ë¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÇÍ§¿Í¤¬¤Ç¤¤ÆËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÍ¾²Ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´Ä¶¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¡¢µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¶¤Î´Ø·¸¤Ç°ìÅÙ½Ð¹ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§¿ÍÂð¤Ë²ÙÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ°ìÃ¶ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¡¢¤¹¤°¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤ò·Ð¸³¤·¡¢·×5Ç¯¤¯¤é¤¤ÂÚºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡3¥ö·î¤«¤é¤À¤¤¤Ö±ä¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°é»ù¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤³¤³°¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢¥¢¥Ñー¥È¤ò¼Ú¤ê¤ÆÆó¿Í¤¤ê¤ÇËèÆü²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·Ú¤¤°é»ù¥Î¥¤¥íー¥¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñÀÒ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°é»ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·µ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¬5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¸½ÃÏ¤Î¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê°é»ù¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÂÚºß¤·¤Æ4¥ö·î¤¬·Ð¤ÁÀ¸³è¤Ë´·¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤í¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾åÈ¾¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¦»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡©
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¸í¤Ã¤ÆÂçÆé¤ËÆþ¤Ã¤¿Ç®Åò¤òÆ¬¤«¤éÈï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£±þµÞ½èÃÖ¤ò¤·¤¿¤Î¤ÁµÞ¤¤¤ÇµßµÞÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï½Å¾É¤Î¤¿¤áÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¡¢µßµÞ¼Ö¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤«¤«¤ë¹ñÎ©ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¸å¤Î·Ð²á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½Ñ¸å2Æü¤ÇÂà±¡µö²Ä¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁá¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¶¯¤¯Ìä¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Âà±¡¤«¤é¤ï¤º¤«¿ôÆü¤ÇÆÍÁ³40ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¯Ç®¤¬¤¢¤ê¡¢¥¬ー¥¼±Û¤·¤ËÇ¿¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç´¶À÷¾É¤òµ¿¤¤¡¢¤¹¤°ÃÏ¸µ¤ÎÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¹ñÎ©ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃ´Åö°å¤¬¡ÖÁ´¿È¾õÂÖ¤¬°¤¤¤¿¤á¡¢Á´¿ÈËã¿ì¤ò¤«¤±¤¿¤é¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤Ë¤âÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â«¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê½ÑÆ±°Õ½ñ¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢º£¤¹¤°¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ê¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤â¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÌµÎÏ¤µ¤òÀÕ¤á¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ê½Ñ¤ÏÌµ»ö¤Ë½ªÎ»¤·¡¢¸åÆü¡¢ÈéÉæ¤ÎºÆÀ¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Éô°Ì¤Ë¿¢Èé½Ñ¤ò¤·¤ÆÌó1¥ö·î¸å¤ËÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡³°¹ñ¤ÇÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°åÎÅÄÌÌõ¤äÆþ±¡Ãæ»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Þ¤ÇÍè¤Æ¼ø¶È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸½ÃÏ¹»¤ÎÀèÀ¸¤äÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ê¤É¡¢´¶¼Õ¤ÎÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°Û¹ñ¤ÇÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤¬À¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿ÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¹ñºÝ´Ç¸î¤ä³°¹ñ¿Í´µ¼ÔÂÐ±þ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î»ö¸Î¸å¤Ï¸µ¤ÎÀ¸³è¤Ë¡©
¤¨¤¨¡£½ý¤¢¤È¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µ¤É¤ª¤ê¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤â¤¦¸ì³Ø³Ø¹»¤Ë¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢µû²°¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃÎ¿Í¤¬¡Ö¼÷»Ê¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¾¯¤·Æ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Ä¹´üÅª¤ÊÂÚºß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©ÎÁ¤òÊ¬¤±¹ç¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ½ÐÈñ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¼«Á³¤¬ËÉÙ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë5Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ä¤È¤ª¶â¤â¿Ô¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤í¤½¤íÌá¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤¦ÆüËÜ¤Ç´Ç¸î»Õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ë5Ç¯¤â¤¤¤¿³ä¤Ë±Ñ¸ìÎÏ¤¬Äã¤¤¡£¡ÖÍúÎò½ñ¤Î¶õÍó¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ìÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥¹¥³¥¢¤ò¼è¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î´Ç¸î»Õ»ñ³Ê¿½ÀÁ¤ËÉ¬Í×¤ÊIELTS Academic¡Ê±Ñ¸ìÎÏ¾ÚÌÀ¥Æ¥¹¥È¡Ë7.0¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇIELTS¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¼è¤ì¤¿¤éµ¢¹ñ¤·¤Æ´Ç¸î»Õ¤ËÌá¤í¤¦¡ª¡×¤È·è¤á¡¢ºÆ¤Ó¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤ÌÜÉ¸¥¹¥³¥¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î´Ç¸î»Õ»ñ³Ê¿½ÀÁ¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë³Ø»Î¹æ¤Ï¡¢µ¢¹ñ¸å¤ËÊüÁ÷Âç³Ø¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢¼èÆÀ¤Î¾ò·ï¤¬Á´¤Æ¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¸½ÃÏ¤Î´Ç¸î¶¨²ñ¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ê¤ó¤Ç¤Ï¸½¤ì¤ëÊÉ
¨¡¨¡ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤«¤é¤Ï´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¨¤¨¡£µßÌ¿¥»¥ó¥¿ー¤¬¤¢¤ê¹ñºÝ´Ç¸î¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¶áÎÙ¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«³Ø¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ´Ç¸î¿¦¤ÎÊç½¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æþ¿¦¤·¤Æ1Ç¯¤¯¤é¤¤¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤«¤é´Ç¸î»ÕÌÈµö¿½ÀÁ¤ÎÄÌ²áÄÌÃÎ¤È¼Â½¬¤Î°ÆÆâ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö½ñÎà¿³ºº¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡Öº£¤µ¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â´·¤ì¡¢´Ç¸î»Õ¤Î»Å»ö¤Î³Ú¤·¤µ¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Ç¸î»ÕÄ¹¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÅØÎÏ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯À¸¤Êý¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ë¡©
¤¨¤¨¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅÏ¹Ò¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´Ç¸î¼Â½¬¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£Åö»þÂ©»Ò¤Ï¸½ÃÏ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢¹ñ¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÃÎ¿Í¤Î¾®ÇäÅ¹¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ2Ç¯È¾²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¹â¹»¿Ê³Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¸½ÃÏ¤Î´Ç¸î»Õ»ñ³Ê¤Ï¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é2µòÅÀÀ¸³è¤Ø
¨¡¨¡µ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢°ÊÁ°¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝ´Ç¸î¤ÎÉÂ±¡¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤¨¡£¥³¥í¥Ê¤Î¥Û¥Æ¥ëÎÅÍÜ´Ç¸î¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢2011Ç¯3·î11Æü¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤âÆüËÜ¤Ë¤ª¤é¤º¡¢°åÎÅ¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÍ§Ã£¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ë°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤¹¤°ÂçºåÉÜ´Ç¸î¶¨²ñ¤Ë¡Ö¤¤¤Þ¤«¤é¤Ç¤â²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡2022Ç¯¤³¤í¤Ï¤Þ¤À½ÉÇñÎÅÍÜ»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Åö»þ¤ÏÂè6ÇÈ¤¬Íè¤¿¤³¤í¤Ç¡¢´µ¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£ÂçºåÉÜ¤ÎµßµÞ¼Ö¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥³¥í¥Ê´µ¼Ô¤ÎÈÂÁ÷ÀèÂÔ¤Á¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¸òÄÌ»ö¸Î¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Ç½ÅÆÆ¤Ê¾õÂÖ¤ËµßµÞ¼Ö¤¬²ó¤»¤º½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÈÂÁ÷Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò°ì»þÅª¤ËÍÂ¤«¤ëÂÔµ¡¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´Ç¸î¶¨²ñ¤«¤é¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤½¤³¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤¬º£¤ËÂ³¤¯³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ÂÔµ¡¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÂÔµ¡¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÍäÀî¥¥ê¥¹¥È¶µÉÂ±¡¤ÇµßµÞ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ÆÀîÃÎµ±ÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£HuMA¡ÊÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ºÒ³²¿ÍÆ»°åÎÅ»Ù±ç²ñ¡Ë¤äJDR¡Ê¹ñºÝ¶ÛµÞ±ç½õÂâ¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤«¤éFacebook¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ËËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¤È»×¤¤Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
DMAT¡ÊºÒ³²ÇÉ¸¯°åÎÅ¥Áー¥à¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡© ³èÆ°ÆâÍÆ¤ä»ñ³Ê¡¢»ØÄêÉÂ±¡¤È¤Ï²¿¤«²òÀâ
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢ºÒ³²»Ù±ç¤ä¿ÍÆ»»Ù±ç¤ÏÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤ÆÃ¼ì¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¿Í¤À¤±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆþ¤ì¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡ÖÆþ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤°HuMA¤Ë¡¢¤Î¤Á¤ËJDR¤Ë¤âÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¥Ö¥é¥ó¥¯¤òÌä¤ï¤º¡¢»²²Ã¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¨¤¨¡£¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¸¦½¤¤ä·±Îý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·±Îý¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥È¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î´Ä¶¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ºÒ³²´ØÏ¢¤Î¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¯¤¸°ú¤¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¸©¤Ë¤¢¤ëÁÒÉßÃæ±ûÉÂ±¡¤Ç¡¢µßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿ー¤äÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Ô¢±ÊÄ¾¼ùÀèÀ¸¤Ç¡¢¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤Þ¤¿¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â½Ð²ñ¤¤¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ËÊÑ²½¤¬¡©
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸¦½¤¤«¤é¿ô½µ´Ö¸å¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¡¢ÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Îµ¢¤êÆ»¤ÇÔ¢±ÊÀèÀ¸¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏHuMA¡¢Ô¢±ÊÀèÀ¸¤ÏDMAT¤È¤·¤ÆÈïºÒÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÆ²ñ¤Î¤¢¤È¡¢2025Ç¯3·î¤ËÔ¢±ÊÀèÀ¸¤ÏÁÒÉßÃæ±ûÉÂ±¡¤òÂà¿¦¤·¡¢ÆÁÅç¸©¤Ë¤¢¤ë³¤ÍÛÄ®Î©³¤ÆîÉÂ±¡¤Ë°Ü¤ê¡¢°åÎÅÉÔÂ²ò¾Ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤½¤Î¤â¤Î¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶µ°é¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì¤Ë¿Í¤Ï½¸¤Þ¤ë¡¢ÆÁÅç¤ÎÅÄ¼Ë¤Ç¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢´Ç¸î»ÕÉÔÂ¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤ó¡£°ìÅÙÉÂ±¡¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç³¤ÆîÉÂ±¡¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢µßµÞ³°Íè¡¢°ìÈÌ³°Íè¡¢ÉÂÅï¡¢ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¤È¤¢¤ê¡¢Âà±¡¸å¤â»ÜÀß¤ä¼«Âð¤Ø¤ÎË¬Ìä´Ç¸î¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÃÏ°è¤È´Ø¤ï¤ì¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³»þ´ÖÆâ¤Ë¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿¦¼ï¤Ø¤Î¶µ°é¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤ÍÛÄ®¤Ï³¤»ºÊª¤òÃæ¿´¤Ë¿©¤ÙÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ê¤é´Ç¸î»Õ¤¬½¸¤Þ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤¬Æ¯¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¼êÅÁ¤¦¤ï¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÅö¤¿¤ê¡¢4¥ö·î´Ö¤Ç10Ì¾¤Î´Ç¸î»Õ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë°åÎÅ¿¦¤Î¸«³Ø¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈó¾ï¶Ð¤ä¥ïー¥±ー¥·¥ç¥óÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÆÁÅç¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âçºå¤ÈÆÁÅç¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢ÂÔµ¡¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤¢¤È¡¢Âçºå¥³¥í¥Ê½Å¾É¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤â¶ÐÌ³¤·¡¢¤½¤Î¸åÂçºå¤Ë¤¢¤ë¥Ë¼¡µßµÞÉÂ±¡¤ËÅ¾¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿¦¾ì¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ï»Ù±ç³èÆ°¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢·îÈ¾Ê¬¤Î³¤ÆîÉÂ±¡¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤âµö²Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢»ä¤Î³èÆ°¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2¥ö½ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢Í§¿Í¤¬±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¡¢2025Ç¯9·î¤ËµþÅÔ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Dr.Coming International Clinic Kyoto Station¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿ÍÀìÍÑ¤Î¹ñºÝ³°Íè¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡4¥ö½ê¤â¶ÐÌ³Àè¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñºÝ³°Íè¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³¤³°·Ð¸³¤¬³è¤«¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
³¤³°¤Ç´µ¼Ô²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¡¢Ê¸²½¡¢À©ÅÙ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÉÔ°Â¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢ÂçºåÉÜ´Ç¸î¶¨²ñ¤ËÆüËÜ¹ñºÝ´Ç¸î»ÕÍÜÀ®¸¦½¤¤ò´«¤á¤é¤ì¼õ¹Ö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝ´Ç¸î¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñºÝ´Ç¸î»Õ¡ÊNiNA¡Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´µ¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë°Â¿´¤·¤Æ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢°åÎÅ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤ÊÉô½ð¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤³¤Î»ñ³Ê¤ÇÄÌÌõ¤Ï¶ÈÌ³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢ÄÌÌõ¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÄÌÌõ¤â¤Ç¤¤ì¤Ð´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â°åÎÅ¼Ô¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤«¤È»×¤¤¡¢¸½ºß¤Ï°åÎÅÄÌÌõ¤ÎÊÙ¶¯¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È³Ú¤·¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤¦¤Ø¿Ê¤à
¨¡¨¡¸½ºß¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©ÀïÃæ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö°åÎÅ ¡ß ËÉºÒ ¡ß Ä®¤ª¤³¤· ¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³¤ÆîÉÂ±¡¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î¿Ì¸»°è¤ËºÇ¤â¶á¤¤ÉÂ±¡¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íèµ¯¤³¤ê¤¦¤ëÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°åÎÅ¤äËÉºÒ¤ò¼´¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È´Ø·¸¿Í¸ý¡É¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÎÏ¤ÇÈ÷¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Áí¹çÉÂ±¡¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÁª¤ÖºÝ¤Î´ð½à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ç¤¤ë¤«¡¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ç¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤ä¤ë¤«¡¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î´Ç¸î»ÕÌÈµö¼èÆÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥³¥¢¤ò¤º¤Ã¤È¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È4Ç¯È¾¤â¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤º¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¤ä¤ë¤È·è°Õ¤·¤¿¤é¤¿¤Ã¤¿10¥ö·î¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤«¡¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤éº£Æü¤¬°ìÈÖ¼ã¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£