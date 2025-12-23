火曜日は広範囲で晴れて洗濯日和になりそうです。水曜日は低気圧や前線の影響で全国的に雨が降り、降り方が強まる所もある見込みです。

火曜日は高気圧に覆われて、午後も広い範囲で晴れますが、夜は近畿を中心に雨の降る所がありそうです。

最高気温は平年並みか東海から西を中心に、この時季としては高い所が多いでしょう。

◇火曜日の各地の予想最高気温

札幌： 1℃ 釧路： 0℃

青森： 6℃ 盛岡： 4℃

仙台： 7℃ 新潟：10℃

長野：10℃ 金沢：13℃

名古屋：13℃ 東京：11℃

大阪：14℃ 岡山：12℃

広島：13℃ 松江：15℃

高知：16℃ 福岡：18℃

鹿児島：18℃ 那覇：24℃

晴天は続かず、水曜日、クリスマスイブは低気圧や前線の影響で、朝から雨の降る所が多くなりそうです。特に東日本は朝から広範囲で雨が降り、夜にかけて雨が降りやすい見込みです。朝は降り出していない地域も、沖縄から東北は広く雨が降り、降り方が強まる所がありそうです。北海道は雨や雪が降り、雪の多い地域では雪解けが進むため、融雪やなだれにご注意ください。

また、水曜日は広い範囲でこの時季としては気温が高く、西日本は15℃を超える所もありますが、関東は気温が上がらず、東京は最高気温が7℃の予想です。ダウンコートやマフラー、手袋などでしっかり防寒をしてお過ごしください。