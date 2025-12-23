木梨憲武、来年の目標は藤井風と集合 憧れも「インタビューに対してゆっくり答えられる自分になりたい」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が23日、東京・原宿のGalaxy Harajukuで行われた『Samsung Galaxy AI School』にゲストとして登壇した。
【写真】妻・安田成美にも怒られたとか⋯？今年の漢字を披露した木梨憲武
年末ということもあり、来年の抱負を漢字で表現することに。木梨は「集」として「みんなで集まる」と意味を説明。「団体活動が好き。2025年も、みんな集合したんですけど、もっともっといろんな人と会いたい。そうしたらアイデアももらえるし」とイメージ。
中でも希望は「藤井風くんと集合したい。アメリカに行きたい。なんでかと言ったら今日の朝から藤井風くんのインタビューをずっと見ていたんです。やっぱり藤井風くんだなと思って。インタビューに対してゆっくり答えられる自分になりたいです」と羨望の眼差しを送りながら話していた。
Samsungがグローバルで展開しているプロジェクト「Voices of Galaxy」に参画したSamsung Galaxyのリアルユーザーである木梨。この日は、Galaxy AIを使ったアート制作、Gemini Liveを使って「友情」をテーマに生成された楽曲制作の裏舞台を語った。木梨は「これを使えば、誰でもピカソになれる」と力説していた。
