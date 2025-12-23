ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢Â¿Ë»¤Ê1Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤Ê¤ÉÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØDynabook³ô¼°²ñ¼Ò ¿·CM¡¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤
¡¡ËÌÂ¼¤Ï¡¢Dynabook¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÌò¼Ô¤â¥¹¡¼¥Ä¤òÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤«¤Ç¤â¥¹¡¼¥ÄÃå¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï²»³Ú¤ÎÊý¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÁõ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥À¥ë¥À¥ë¤ÊÉþ¤Ð¤Ã¤«¤êÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤ÆÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼ê¤Ö¤é¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢À©ºî´ü´Ö¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²»³ÚÀ©ºî¤Î¤ª¶¡¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿ËÌÂ¼¡£¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÎÁêËÀ¡×¤À¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖºÇ¶áÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Ä¹¤¤´ü´ÖÆ¯¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤³1Ç¯¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ËÌÂ¼¤Ïº£Ç¯¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¸å¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤âÂ³¤±¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¤·¤¿ËÌÂ¼¡£¡ÖºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÎÁÍý¤·¤¿¤ê¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë¡¢¤¢¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ÏÂçÊÑ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°Õ³°¤ÈÂÎ¤ÏÀµÄ¾¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¤Ï¡¢¤¤ç¤¦23Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
