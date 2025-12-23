俳優の北村匠海（28）が23日、都内で行われた「Dynabook株式会社 新CM/ブランドアンバサダー発表会」に出席した。

ブランドアンバサダーとして、フォーマルなスーツ姿で登場。普段から「ダルダルな服を着ることが多い」ため、スーツは「正装みたいな感じ」。「気の引き締まる思い。自分の仕事に向かって活を入れてくれるような気がする」と背筋を伸ばした。

同社は世界初のノートパソコンを発売。基本的に「手ぶら人間」の北村も、楽曲制作期間はパソコンを常備。「なにか書いたり、（アイデアが）浮かんだときに気軽に使ったり」していて「本当に仕事の相棒」だという。

デビュー時から常に“挑戦”を念頭に、まい進。チャレンジ精神は仕事への活力として欠かせない。これまでの活動を「全てが結果に繋がったわけでもないですし、悔しい思いもしたこともありますし、自分に自信が無くなったり…」と回顧し、現在挑戦をしている人に向け「僕は結果よりも過程を大事にしたい。チャレンジをする自分を一番に好きになって、チャレンジを繰り返して欲しいな」とエールを送った。