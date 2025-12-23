櫻坂46松田里奈（26）のファースト写真集「まつりの時間」（来年1月20日に幻冬舎から発売）の屋根裏カットが23日、公開された。

ふわふわの白ニットを着て大人っぽく肩出し。はかなさも漂うカットとなった。

本作の撮影はニュージーランドのオークランドとロトルアで行い、かわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊となっている。

松田は「写真集は夢だったものの、自分には縁のない話だと思っていたので、お話をいただいた時は信じられず、なかなか自信を持てませんでした。ですが、チームの皆さんが、とても温かい言葉で背中を押してくださり、一歩踏み出すことができました」と喜んだ。

また、撮影地は「人の温かさと優しさが忘れられない場所」だといい、「一緒にニュージーランドで生活しているような気分が味わえて、皆さんが知る私はもちろん、まだ見たことない新しい私と出会えます。たくさんの想いを込めて、最高のチームで作った大切な一冊です！ この一冊がみなさんにとっても、大切なものになれたらうれしいです」とコメントを寄せた。

羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり。まるで松田と現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真が数多く収録されている。

ニュージーランドの雄大な大自然の中の川や、ビーチなどでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。