【本音レビュー】3COINSでクリスマス「組み立てツリー」は小柄だけど豪華！パーツ単体でも飾れる
3COINSのクリスマスアイテムの中でも、毎年人気を集めているツリー飾り。その中でも目を引いたのが、小柄だけれどインパクトのある「組み立てツリー」でした。
今回は、実際に組み立てて使ってみたリアルな感想をお伝えします。
小さいけれどキュートな飾りがいっぱい！
箱を開けると、こんな感じで小分けにパーツが収納されていました。細かいものが意外と多いので、慎重に出していきます。
テーブルに並べて数えてみたところ……全部で28パーツありました！
メリークリスマスのロゴ、サンタクロースやトナカイ、プレゼントボックスなど眺めているだけでかわいいデザインがいっぱい。木製なので、落としても割れる心配がないのも子どもがいる家庭では助かります。価格も税込880円とリーズナブル。
組み立ては簡単！省スペースで楽しめる
早速組み立てていきましょう。解説書は同封されていないので、外箱のイメージをもとに土台に軸を立て、飾り板の間に筒状のつなぎパーツを差し込んでいきます。
てっぺんの飾りを付けたら、まずツリーのできあがり。サイズは直径約11×高さ約19.5cmとコンパクトサイズです。
飾り板の上に、バランスを見ながら好きなパーツを飾り付けたら完成です！
組み立てから飾り付けまで、5分もあれば終わる手軽さもうれしいポイント。小さいけれど華やかで存在感があるので、省スペースを活用してクリスマス飾りを楽しみたい方にぴったりですよ。
窓辺や棚の上にパーツ単体で飾っても素敵！
「組み立てツリー」は、ツリーとしてはもちろんパーツ単体で飾っても楽しめます。わが家では、日によって一部のパーツを窓辺に移動して飾っています。
「今日はこれにしようか？」と、子どもと相談しながら選んで飾る時間もクリスマス期間の貴重な楽しみ！ 自由なアレンジができるところも魅力です。
気を付けたいポイント
写真を見てすでにお気付きの方もいると思いますが、パーツが結構小さいです。誤ってガシャーンと思いっきり倒してしまったときは、四方八方に散らばってしまうので正直焦ります。
また、乳児やペットがいる家庭は細かいパーツを誤飲してしまう危険性があるため特に注意が必要です。飾る場所は、小さい子どもの手が届かない場所にするのがおすすめですよ。
手軽にクリスマス気分を盛り上げられるアイテムとしておすすめ
「組み立てツリー」は、コンパクトながら飾るだけでクリスマスムードを高めてくれる今のシーズンにぴったりのアイテムです。飾りを分散して飾るなど、アレンジ次第で楽しみ方もいろいろです！
撮影・文・編集部
