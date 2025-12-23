【本音レビュー】3COINSの「プレゼントボックス付きくまサンタ」、クリスマス過ぎても使えそう？
3COINSで見つけた、クリスマス気分が盛り上がる人気アイテム 「プレゼントボックス付きくまサンタ」。5歳の子どもがお店でひと目惚れしてから、ずっと気になっていたアイテムでした。
今回は、実際に購入して使ってみた正直な感想をお伝えします。
ふわふわで優しい手触り、見た目もかわいい！
「プレゼントボックス付きくまサンタ」は、赤い毛糸のサンタ帽に、ファー付きの暖かそうなケープを身に着けています。柔らかくてふわっふわの毛が心地よく、手触りも◎。ちょこんと置くだけで、クリスマス気分が高まるキュートな見た目も魅力です。
ケープとボックスを外せば、毛糸の帽子を被ったシンプルな「くまのぬいぐるみ」に変身。サイズは高さ約25×横21×奥行き23cmと、子どもが抱きやすく、そこまで大きすぎないのもポイントです。価格は税込1,320円と、このサイズのぬいぐるみにしてはお手頃価格と感じました。
プレゼントボックスの中には好きな小物が入れられる！
ぬいぐるみが抱えているギフトボックスは面ファスナーで取り外しが可能です。
箱のふたは開けられるので、中にお菓子やアクセサリー、小さなプレゼントなどを入れて楽しむことができますよ。ちょっとしたサプライズボックスとしても使えそう。
出番はクリスマスだけじゃない？こんな使い方も！
「プレゼントボックス付きくまサンタ」はクリスマスシーズンしか使えない？と思いきや、実はそれ以外のシーズンでも活用できるのではないかと思っています。
わが家では写真のように、5歳の子どものおままごと遊びに大活躍！
プレゼントボックスにおままごと用のドーナツを入れ、くまをイスに座らせ、ケーキを「はいどうぞ」。「もぐもぐもぐ」「美味しいね」と、子どもが楽しんでいる様子にうれしい気持ちになりました。
注意したいポイント
私が選んだ商品が悪かったのかもしれませんが、実はプレゼントボックスのリボンが、突然ポロリと取れてしまったんです……。その後ボンドでしっかり固定してからは取れてしまうことがなくなったので、もし外れてしまった場合は対処が必要かもしれません。
外れる危険性がある小さな飾りは、乳児を含む小さなお子さんがいる場合は誤飲の危険性があるため注意が必要です。赤ちゃんが触る可能性がある場合は、必ずママやパパが目を離さないように見守ってあげてくださいね。
クリスマス以外でも子どもの良き相棒になりそう！
「プレゼントボックス付きくまサンタ」は、クリスマスの雰囲気を手軽に取り入れられるアイテムです。わが家では子どもがごっこ遊びを楽しむぬいぐるみの相棒としても活用しているため、クリスマスに限らず長く活用できると感じています。
撮影・文・編集部
