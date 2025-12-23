新型軽トラ初披露！

スズキは2025年11月22日から24日まで名古屋で開催された「Japan Mobility Show Nagoya （JMS）2025」に出展し、マイナーチェンジを受けた新型「スーパーキャリイ」をベースとした特別仕様車を初披露しました。

軽トラックならではの実用性に加えた新しい提案が注目を集め、ユーザーから多くの反響が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ"新型"「軽トラ」です！画像で見る（31枚）

スズキの軽トラック「キャリイ」は1961年に初代が登場して以来、農業や建設、配送など幅広い現場で活躍してきました。

現行モデルは2013年に登場した11代目で、商用車の定番として長年支持されています。

その派生モデルとして2018年に投入されたスーパーキャリイは、室内長を延長し、軽トラックでありながらスライドやリクライニングが可能なシートを備えるなど、快適性を高めた仕様が特徴です。

2025年11月にはマイナーチェンジモデルの情報が公式サイトで公開され、エクステリアやインテリアの刷新、安全装備や快適装備の進化が明らかになりました。

今回のJMS名古屋では、その新型スーパーキャリイをベースにした特別仕様車「スーパーキャリイ Xリミテッド」が先行展示されました。

フロントグリルは精悍なデザインへと変更され、専用デカールやブラック仕上げのバンパー、フォグランプベゼルによって力強い印象を演出。

内装はシンプルで扱いやすいデザインを継承しつつ、収納スペースを拡張することで使い勝手をさらに向上させています。

荷台も十分なサイズを確保し、商用車としての実用性を維持している点も変わりません。

さらに先進安全機能もアップグレードされ、より安心して運転できる仕様となったことも注目されました。

※ ※ ※

イベント会場では「これを見に来た」という来場者も多く、商用だけでなくレジャー用途にも活躍できそうなデザインが来場者の関心を集め、ブースには多くの人が詰めかけていました。

SNSからも「精悍なフロントが“ワル感”あってかっこいい」「ブラック仕上げで力強さが増した」といったデザイン面での声が寄せられ、「荷台サイズが十分で使いやすい」「レジャーにも使えそう」「商用だけでなく趣味にも合う」といった評価も目立ちました。

さらに「イベントで見られて良かった」という声もあり、期待感の高さがうかがえます。

Xリミテッドは、商用からレジャーまで幅広い用途に対応できる一台として、今後の展開にも注目が集まりそうです。