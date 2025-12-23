【高額シールが安ショボ交換！】えっ高すぎ「300円くらいかと…」舐めてた＜第3話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！　しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？　どう思いますか？

第3話　高い、でもかわいい！



【編集部コメント】

過去と比較して現在は余裕のある生活をしているとはいえ、さすがにシール1枚に600円は安いとは言えませんよね。数日前にネットでシール特集を見ていたこともあり、手にとったシールが貴重だというのはわかっていたユイさん。なかなか買えないけれど……高い！　どうするのでしょうか……！

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　