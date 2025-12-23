【高額シールが安ショボ交換！】えっ高すぎ「300円くらいかと…」舐めてた＜第3話＞#4コマ母道場
昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！ しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？ どう思いますか？
第3話 高い、でもかわいい！
【編集部コメント】
過去と比較して現在は余裕のある生活をしているとはいえ、さすがにシール1枚に600円は安いとは言えませんよね。数日前にネットでシール特集を見ていたこともあり、手にとったシールが貴重だというのはわかっていたユイさん。なかなか買えないけれど……高い！ どうするのでしょうか……！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
