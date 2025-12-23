◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ女子１回戦 瓊浦59―88龍谷富山（23日、東京体育館）

初出場の瓊浦（長崎）は、攻守の切り替えの速さを得意とするバスケットで挑んだが、龍谷富山の巧みなパスワークと正確なシュートに苦しみ、初戦突破は果たせなかった。

主将の中村果穂（3年）が「初出場ということで、最初は緊張などもあって、ディフェンスの面が良くなかったのですが、途中からはディフェンスのポジションも取れて、しっかりと守れるようになってきました」と振り返ったように、第1クオーターの18―31から第2クオーターは24―25と巻き返した。「リバウンドで苦しんで、速い展開はできなかったのですが、シュートまでいくことができたのは良かったです」と収穫も口にした。

司令塔として、主将としてチームを牽引し続けてきた中村は「最終的には悔しい結果でしたが、自分たちのプレーはできたかなと思います。何よりも、このチームで最後まで戦ってこられたことが嬉しかったです」と、3年間を振り返り目を潤ませた。（上岡真里江）