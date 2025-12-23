¡Ú½÷»Ò£±²óÀï¡¦¾®ÎÓ¡ÝÄ»¼è¾ëËÌ¡ÛÂè£²¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¾®ÎÓ¡¦µÈÃÝ¡Ê£±£°¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦³Á¿¹±ÑÅµ¡Ë

¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Ç³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò1²óÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡³«ËëÀï¤Ç¤ÏÈ¬±À³Ø±à¡ÊÅìµþ­¡¡Ë¤¬±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî¡Ë¤Ë94¡½58¤Ç´°¾¡¡£Í¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¾®ÎÓ¡ÊµÜºê¡Ë57¡½69¤ÇÄ»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£»¥ËÚ»³¤Î¼ê¡ÊËÌ³¤Æ»­¢¡Ë¤ÈÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ê»³Íü¡Ë¤Î¶¯¹ë¹»ÂÐ·è¤Ï79¡½78¤Ç»¥ËÚ»³¤Î¼ê¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£

¡¡23Æü¤ÏÃË»Ò1²óÀï¤Î°ìÉô¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬­¢¡Ë¤Ï¸á¸å3»þ40Ê¬¤«¤éÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬­¡¡Ë¤Ï¸á¸å5»þ20Ê¬¤«¤é»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡¡Ê»°½Å¡Ë¤ÈÀï¤¦¡£¡Ê³«»Ï»þ¹ï¤ÏÍ½Äê¡Ë