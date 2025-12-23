これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡に乾燥注意報が発表されています。

下越・佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意ください。



◆23日(火)これからの天気

昼過ぎまで晴れるでしょう。

夕方以降は次第に雲が多くなりますが、今夜にかけては天気の崩れはない見込みです。

降水確率は、10%前後と低くなっています。



◆23日(火)の予想最高気温

最高気温は7～11℃の予想です。平年より高いところが多いでしょう。

昨日の日中の気温と比べても高く、寒さは少し和らぎそうです。



◆向こう一週間の天気

24日(水)は雨が降るでしょう。

25日(木)のクリスマスも傘が必要になるでしょう。

26日(金)は冬型の気圧配置になり、27日(土)にかけて雪が降り大雪になる恐れがあります。

28日(日)も雨や雪となります。

29日(月)は天気が回復するでしょう。



最高気温は、平年より高い日が多い見込みです。

ただ、27日(土)は強い寒気が流れ込み、真冬並みの寒さになりそうです。