今夜にかけては天気の崩れはない見込み、向こう1週間の天気は？【これからの天気(12月23日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、下越と佐渡に乾燥注意報が発表されています。
下越・佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意ください。
◆23日(火)これからの天気
昼過ぎまで晴れるでしょう。
夕方以降は次第に雲が多くなりますが、今夜にかけては天気の崩れはない見込みです。
降水確率は、10%前後と低くなっています。
◆23日(火)の予想最高気温
最高気温は7～11℃の予想です。平年より高いところが多いでしょう。
昨日の日中の気温と比べても高く、寒さは少し和らぎそうです。
◆向こう一週間の天気
24日(水)は雨が降るでしょう。
25日(木)のクリスマスも傘が必要になるでしょう。
26日(金)は冬型の気圧配置になり、27日(土)にかけて雪が降り大雪になる恐れがあります。
28日(日)も雨や雪となります。
29日(月)は天気が回復するでしょう。
最高気温は、平年より高い日が多い見込みです。
ただ、27日(土)は強い寒気が流れ込み、真冬並みの寒さになりそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と佐渡に乾燥注意報が発表されています。
下越・佐渡では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意ください。
◆23日(火)これからの天気
昼過ぎまで晴れるでしょう。
夕方以降は次第に雲が多くなりますが、今夜にかけては天気の崩れはない見込みです。
降水確率は、10%前後と低くなっています。
◆23日(火)の予想最高気温
最高気温は7～11℃の予想です。平年より高いところが多いでしょう。
昨日の日中の気温と比べても高く、寒さは少し和らぎそうです。
◆向こう一週間の天気
24日(水)は雨が降るでしょう。
25日(木)のクリスマスも傘が必要になるでしょう。
26日(金)は冬型の気圧配置になり、27日(土)にかけて雪が降り大雪になる恐れがあります。
28日(日)も雨や雪となります。
29日(月)は天気が回復するでしょう。
最高気温は、平年より高い日が多い見込みです。
ただ、27日(土)は強い寒気が流れ込み、真冬並みの寒さになりそうです。