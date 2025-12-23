小祝さくらが“ゴルフ界の自称アイドル”とダンスを披露 「何この可愛い動画」「ノリノリな感じで楽しいですね」とファンは大喜び！
小祝さくらのスタッフが公式インスタグラムを更新。「アイドルと一緒に『はちゃめちゃわちゃらいふ』踊ってみました」と記すと、前回の岩井ツインズとのコラボに続いて小祝がダンスを披露する動画を投稿した。
【動画】スタッフは「今日は小祝さん踊れてる気がする」と評価！ 小祝さくら&菅沼菜々のダンス
今回は菅沼菜々と一緒に、アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」のヒット曲に挑戦。上手なダンスを見せた菅沼に対して、小祝はちょっとズレてしまいそうな瞬間もあったが、スタッフは「今日は小祝さん踊れてる気がする」と高評価。「何点かな？ 80点ぐらいかな？」と優しい採点をしていた。動画を見たファンも「何この可愛い動画」「ノリノリな感じで楽しいですね」「二人とも100点です」「サクナナでデビューですね」と大喜びだった。今年7月に開催された「大東建託・いい部屋ネットレディス」で初めて途中棄権をした小祝は、その後「TFCC損傷」との診断を受け、9月には内視鏡手術を受けている。そのためシーズン後半はすべて欠場となったが、現在は練習を再開できるまでに回復しており、来季開幕戦からのツアー復帰を目指している。
