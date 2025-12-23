23日（火）夕方以降は西日本の太平洋側で次第に雨。クリスマスイブにかけて広く下り坂となるでしょう。

＜23日（火）の天気＞

高気圧に覆われて、晴れているところが多くなっています。ただ、夕方以降は湿った空気が流れ込み、紀伊半島や四国で雨が降り出す見込みです。24日（水）〜25日（木）にかけて全国的に雨が降りそうなので、クリスマスの買い出しは日中のうちに済ませておくとよさそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌や仙台、東京は12月下旬並みで、年末らしい寒さ。西日本は前日より高く、過ごしやすくなりそうです。

札幌 1℃（＋1）

仙台 7℃（-2）

新潟 10℃（＋2）

東京 11℃（-2）

名古屋 13℃（±0）

大阪 14℃（＋2）

鳥取 15℃（＋6）

高知 16℃（＋1）

福岡 18℃（＋4）

＜週間予報＞

■西日本

24日（水）は広く雨が降るでしょう。25日（木）は次第に天気が回復しますが、午後は冷たい北風が強まる見込みです。26日（金）と27日（土）は厳しい寒さで、山陰では平地でも雪になりそうです。

■北日本・東日本24日（水）〜25日（木）は広く雨が降り、強まるところがあるでしょう。東京は24日（水）の最高気温が7℃の予想で、非常に冷たい雨になりそうです。雪の積もっているところではなだれや落雪、雪解けによる道路の冠水に注意してください。週末は強い寒気が流れ込むため、北日本では大雪のおそれがあります。晴れる関東や東海も真冬の寒さになるでしょう。