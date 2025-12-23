Mrs. GREEN APPLE大森元貴、日経電子版の新CMに出演 スーツ姿でエール「もしも僕が音楽家でなくても…」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）が、23日から開始された日経電子版「初割キャンペーン」（日本経済新聞社）新CMに登場。4年連続の出演となる俳優・杉咲花とともに、広告が展開された。
【動画】オフィスビルにスーツ姿で…ミセス大森出演の新CM
CMにはミセスの楽曲「ダーリン」が起用されており、大森と杉咲が「もしもビジネスパーソンだったら」という世界を表現する。ビジネスパーソンにとっても変わらず大切なことを語る、二人の演技が注目される。大森は「もしも僕が音楽家でなくても…」と語り、エールを送っている。
日経電子版は、2010年にサービスを開始。現在100万人以上の有料会員が利用する。CMのメインコピー「ここから動く人は、強い。」には、大きく変化する環境や時代の中で、日経電子版とともに自ら挑戦し動き出す全ての人を応援したい、という思いが込められている。
キャンペーン期間中（2025年12月23日から2026年2月5日）に日経電子版に申し込みすると、申込日から2ヶ月間無料で利用できる。
