枡田絵理奈アナ、夫・堂林翔太と2ショット披露 家族でドクターフィッシュ初体験を報告
元TBS所属でフリーアナウンサーの枡田絵理奈（39）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。夫で広島東洋カープの堂林翔太内野手（34）との2ショットを披露した。
【写真】ドクターフィッシュ体験で夫・堂林翔太との2ショットを披露した枡田絵理奈アナ
桝田アナは「人生初体験のドクターフィッシュ 子供達は最初はキャーキャー言って足を入れるのを怖がっていましたが、すっかりハマって滞在中に3回もやっていました」「電気かと思うような、ピリピリとした感覚で、くすぐったくて、みんなでキャーキャー言いながら大笑い いい思い出になりました」などと、ほほ笑ましい家族の時間を報告した。
枡田アナと堂林内野手は2014年12月に結婚。翌年10月に長男（10）、17年9月に長女（8）、19年9月に次女（6）を出産した。
【写真】ドクターフィッシュ体験で夫・堂林翔太との2ショットを披露した枡田絵理奈アナ
桝田アナは「人生初体験のドクターフィッシュ 子供達は最初はキャーキャー言って足を入れるのを怖がっていましたが、すっかりハマって滞在中に3回もやっていました」「電気かと思うような、ピリピリとした感覚で、くすぐったくて、みんなでキャーキャー言いながら大笑い いい思い出になりました」などと、ほほ笑ましい家族の時間を報告した。
枡田アナと堂林内野手は2014年12月に結婚。翌年10月に長男（10）、17年9月に長女（8）、19年9月に次女（6）を出産した。