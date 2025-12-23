「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２３日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが実業家・進撃のノアさんと離婚したことについて持論を展開した。

西村氏は「これは言わせてもらいたい」と切り出した。「僕は本当に家族、特に妻を大事にして幸せにすることが男としていかに大事かと。妻に限らず女性に対して優しくする、幸せにする。それが男としての責任」と自身の考えを強い口調で述べた。「それを自分のわがままだったり、やりたい放題というのは否定はしないけど、なんのための結婚だったんだと。すごく疑問があるんです」と憤りを見せた。

西村氏は「一番大事にしなければいけないのは家族。特に奥様」とした上で、「オープンマリッジ宣言はそれはそれでいいですよ。それでも奥様を一番大切にあつかって、愛情をそそいで家族を幸せな状態で、オープンマリッジでお付き合いする人も幸せにして。それでも奥さんが“そういう女性がいても自分が一番幸せだった”と思えるようにすべき」と妻こそが最も大切な存在であると熱く語った。

さらに西村氏は「なんのために結婚したんだということじゃないですか。結婚すら自分のＰＲに使ったんじゃないかと思われる」と疑問も呈した。「多くの女性は“ヒカルさんダサい”って思ったんじゃないか」と述べ、「いろんなお金持ちを見たけど人間としてクズだよね。人のことをクズだと言える権利があるかどうか分からないけど」と強い言葉もまじえた。

西村氏は経営者としての視点から「ヒカルさんも経営者だよね」とし、「一番身近な家族を大事にできない人間が、従業員やお客様を大事にできるのか？幸せにできるのか？家族や奥さんを大事にできないやつが『お客さんのために』って何言ってるんだって、みんな白ける」とも述べた。

西村氏は「僕の基本的な考え方は自分の妻が、家族が大事にできるか。その次に周りの方を大事にできるか。そこができてないやつが何を言ってるんだと本当に思うんです」と強い口調は止まらず。「人間として欠陥があるなって言い切っていい。会ったことないから『お前、西村、何言ってんだ』って言うかもしれないけど僕はそう感じる」と述べた。

西村氏は「僕は先輩経営者。ほかの人がこんなことを言っても『そんなに稼げてないだろう』『影響力はないだろう』と言うかもしれないけど。少なくとも僕はヒカルさんより稼いでいるし、お金も持っている」とあえて言及し、「マウントを取るためではない。成功者ほど“優しさ・気遣い”があってもいいんじゃないか」「自分が能力、才能があってなんでもかんでもわがままにできるとは、僕は許されないと思っている」と話した。

西村氏は最後に「女性を大事にできない男は本当にカッコ悪い。これは男としてありえない」と語気を強めて結んだ。