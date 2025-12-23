今年のＭ−１グランプリ王者のたくろう・赤木裕が２３日、Ｘを更新。ネタに盛り込んだ企業にＸでお礼を伝えた。

たくろうは、ファーストラウンドはリングアナウンサーになったきむらバンドがアルファベット３文字を叫び、赤木がそれに呼応するというネタ、決勝ラウンドでは、きむらが夢のビバリーヒルズのホームパーティーに赤木を連れて行き、セレブ達を紹介していく…というネタ。多くの有名企業の名前が登場していた。

これらの企業はＸでたくろうの優勝を続々祝福していたが、優勝から２日が経過し、ようやくＳＮＳを見る時間ができたのか、赤木が反応した企業１つ１つに返信。

ＪＴＢには「旅行の機会があれば使わせていただきます！」、やよい軒には「ソフトクリームみたいにおこめが出てきて楽しいです！！」、Ｇｏｏｇｌｅ Ｊａｐａｎには「若い頃は分からない事をすぐ人に聞いてたのでよく『ググれよ』と言われてました！！」、ヤフーには「いつも天気予報みさせてもらってます！！晴れだと嬉しいです！！」、トヨタ自動車には「お母さんシエンタ乗ってます」、母校の京都産業大額は「ＫＳＵなのにＫＳＤと言ってしまってすみません！」などと返信していた。