【App Store iPhoneゲームチャート】『信長の野望 真戦』が無料チャート首位に初登場（12/15〜21）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年12月15日〜21日）では、「無料ゲームチャート」1位に『信長の野望 真戦』、「有料ゲームチャート」1位に『CloverPit』がそろって初登場した。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆グローバル戦略ゲームブランド「真戦」シリーズの最新作
「無料ゲームチャート」1位の『信長の野望 真戦』は、Qookka Gamesが手がける歴史シミュレーションに特化したグローバル戦略ゲームブランド「真戦」シリーズの最新作として、コーエーテクモゲームスの『信長の野望･新生』の公式ライセンスを取得し開発したスマートフォン向けゲーム。「三國志 真戦」の戦略性や長く楽しめるゲーム性はそのままに、「信長の野望」の世界を楽しむことができる。
今週は『信長の野望 真戦』のほか、『ブループロトコル スターレゾナンス』（2位）、『[777Real]スマスロ ゴッドイーターリザレクション』（3位）、『ポチレジェンド』（7位）が新作として初登場。
2位の『ブループロトコル スターレゾナンス』は、サービスが終了していたオンラインアクションRPG『ブループロトコル』と同じ世界で繰り広げられるMMORPG作品（大規模多人数同時参加型のオンラインロール・プレイング・ゲーム）。MMORPGならではの幅広い遊びが惑星レグナスを舞台に繰り広げられ、アニメ調で描かれる美しいグラフィックが特徴だ。
◆ホラーなムード漂うローグライクゲーム『CloverPit』
一方、「有料ゲームチャート」1位の『CloverPit』は、すでにSteamでリリースされていたローグライクゲームのiOS版。
プレイヤーはホラー感のある独房に閉じ込められているという設定で、そこに置かれたスロットマシーンとATMを使って、次々にやってくる返済期限までに借金を返済していく必要がある。ラウンドごとにチャームや強化要素がランダムで選択でき、その組み合わせを利用してコインの獲得量を増やしていく。
続く2位には『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には『Minecraft』と、人気タイトルがそろって登場。
『スイカゲーム〜』は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。2024年元日のリリースからもうすぐ2年を迎えようとしているが、引き続き根強い人気を見せている。
新作としては『CloverPit』のほか、4位に『eフィーバーからくりサーカス2 魔王Ver.』が初登場している。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆グローバル戦略ゲームブランド「真戦」シリーズの最新作
今週は『信長の野望 真戦』のほか、『ブループロトコル スターレゾナンス』（2位）、『[777Real]スマスロ ゴッドイーターリザレクション』（3位）、『ポチレジェンド』（7位）が新作として初登場。
2位の『ブループロトコル スターレゾナンス』は、サービスが終了していたオンラインアクションRPG『ブループロトコル』と同じ世界で繰り広げられるMMORPG作品（大規模多人数同時参加型のオンラインロール・プレイング・ゲーム）。MMORPGならではの幅広い遊びが惑星レグナスを舞台に繰り広げられ、アニメ調で描かれる美しいグラフィックが特徴だ。
◆ホラーなムード漂うローグライクゲーム『CloverPit』
一方、「有料ゲームチャート」1位の『CloverPit』は、すでにSteamでリリースされていたローグライクゲームのiOS版。
プレイヤーはホラー感のある独房に閉じ込められているという設定で、そこに置かれたスロットマシーンとATMを使って、次々にやってくる返済期限までに借金を返済していく必要がある。ラウンドごとにチャームや強化要素がランダムで選択でき、その組み合わせを利用してコインの獲得量を増やしていく。
続く2位には『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には『Minecraft』と、人気タイトルがそろって登場。
『スイカゲーム〜』は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。2024年元日のリリースからもうすぐ2年を迎えようとしているが、引き続き根強い人気を見せている。
新作としては『CloverPit』のほか、4位に『eフィーバーからくりサーカス2 魔王Ver.』が初登場している。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。