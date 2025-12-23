イベントオリジナルグッズの情報が解禁！ リアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』 解きごたえ抜群の「謎付き氷の箱」やイベントの裏話や制作秘話が ぎっしり詰まった「イベントパンフレット」など全4種類！