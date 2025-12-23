俳優・高良健吾の妻で女優・タレントの田原可南子が久しぶりに近影を見せた。

２３日までに自身のインスタグラムを更新し、「ナレーションを務めさせていただきます 『地の涯ての先へ最後の秘境 知床 遥かな物語』ＢＳテレビ東京 １２月２９日（月）２１時〜２２時５６分」とテレビ番組に声で出演することを報告。

「人も、動物も、変わらずにこの世に生命を与えられた瞬間から、ただ懸命に、生きようとする。長い歴史の中で幾度となく繰り返されてきた命が巡り、還っていく営み。その揺るぎない循環の中で、自然は今日も、自然のままで在り続けている。その姿を目の当たりにしながら、私たちはこれから、どんな想いを胸に生きていくのだろう」と思いをつづり、「それぞれの心に、

静かな問いが残る時間になると思います。ぜひ、ご覧ください」と記した。

穏やかな笑みを浮かべる姿をアップ。６月３０日以来、約半年ぶりの投稿にフォロワーは「ママになった可南子ちゃんも、とっても素敵」「お元気そうで良かった」「久しぶりにお顔が見れて嬉しいです」「かなちゃん綺麗」「わぁ可南子ちゃんのナレーションお聴きしたいです」「前髪可愛い」と喜んだ。

田原の父は歌手の田原俊彦。昨年１０月に高良が田原と結婚し、第１子を授かったことを報告。今年３月に第１子を出産したと発表し、「母子共に健康で、穏やかで安らかな時間を過ごしております」とコメントしていた。