『今日好き』“おうあお”カップル破局の桜我、事務所がSNSに出回った写真について説明＆呼びかけ「本人ではございません」
芸能事務所HONESTは22日、公式サイトを通じ、所属タレント・桜我に関するSNSでの一部投稿について説明した。
【動画】「推し活」めぐり“わちゃわちゃ”!?バックハグも…「おうあおカップル」
「現在、SNS上にて未成年喫煙・飲酒に関する投稿が出回っておりますが、当該投稿に掲載されている写真に写っている人物は、桜我本人ではございません」とし、「なお、当該投稿につきましては、すでに削除されております」と伝えた。
その上で「応援してくださっている皆さま、ならびに関係各所の皆さまにおかれましては、本件につきまして誤解なきよう、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけ。
「また、桜我本人および関係者に対する誹謗中傷や心ないコメントにつきましては、お控えいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。今後とも桜我への温かいご支援を、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづった。
桜我は、ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』ハロン編に「おうが」として出演し、あおい（永瀬碧）とカップル成立。22日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。別れたことを報告している。
