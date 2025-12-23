「やよい軒」で最も食べられたサイドメニュー発表 1位は2年連続の料理に【トップ5一覧】
プレナスは23日、定食レストラン「やよい軒」の2025年度販売数サイドメニュートップ5を発表。1位には玉子焼きが選ばれた。
1位は『玉子焼き』、2位『豚汁』、3位『貝汁』、4位『納豆』、5位『生たまご』という結果となった。玉子焼きはふわっとやわらかく、添えられたマヨネーズとの相性が抜群。昨年の年間販売数ランキングでも1位を獲得した。
【写真】マヨネーズが合うんです…サイドメニューランキング1位の人気メニュー
豚汁、貝汁は、定食・丼のみそ汁を追加料金で変更できる。
1月1日〜12月7日に集計した。プレナスは「やよい軒」を日本国内で363店舗（11月末時点）展開している。
■トップ5 一覧
1位『玉子焼き』
2位『豚汁』
3位『貝汁』
4位『納豆』
5位『生たまご』
