お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が22日深夜放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。新幹線でモヤモヤしたことを明かした。

濱家は先日、広島県の福山駅から岡山県の岡山駅までを新幹線で移動したという。「乗って座席パッと倒したら、倒して5秒後くらいに、イスの間から手出てきて肩をパンパンパンって叩かれた。振り返ったら、“シート戻してください。もうちょっと浅めにしてください”って言われた」と明かした。

「あまりの出来事に反射的に“すみません”って戻した後に、何でやねんってなった」と振り返った。「もう1回倒してトラブルになっても嫌やん」とした上で、「新幹線の座席って倒れるようになっているんだから、新幹線のサービスの中に含まれてるわけやん。文句言うんだったらJRに言ってほしいのよ、俺じゃなくて」と不満を口にした。

「どんな顔してるのか見たろう思って、岡山着いて、席立って後ろぱって見たら、めっちゃリクライニング倒してた。その女の人」と嘆き節。相方の山内健司が「それ言わんかったん？“お前倒してるやんけ”って」と聞くと「言わへんかった。さすがにそれ言ったら頭おかしいから」と答えた。

続けて「顔パッと見たら、めちゃくちゃかわいかった。悔しいよ。めっちゃ美人。絶世の美女。悔しかった」と明かして、笑いを誘った。

コートが絡まっているなどの理由を考えたが、理由は見つからなかったという。「ただただ戻してほしかったみたい」と振り返った。