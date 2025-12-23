“為替介入”意識され円相場は156円前半まで円高に　長期金利は2%超える高水準続く　金小売価格は最高値更新

日銀が利上げする中、長期金利は2％を超える高い水準が続いています。

円安が進んでいた円相場は、為替介入の可能性が意識され円高にふれる展開となっています。

債券市場では、長期金利の指標となる10年物国債の利回りが22日、一時、約27年ぶりの高さとなる2.1％まで上昇し、2％を超える水準が続いています。

日銀の利上げのほか、高市政権のもとで2026年度予算案が過去最大規模になり、国債が増発されることへの警戒感も上昇基調につながっています。

一方、円相場は日銀がこの先の利上げは急がないとの観測が強まる中、一時1ドル＝157円台後半まで円安が進みましたが、為替介入の可能性が意識され、156円台前半まで円高に戻しています。

片山財務相：

投機的な動きを含めて行き過ぎた動きに対しては対応をとる。

こうした中、金の価格が最高値を更新し、田中貴金属工業の1グラム当たりの小売価格は午前9時半時点で、22日に比べ447円高い、2万4861円となりました。

これまでの円安の流れを受けて、円建ての金価格が上昇しています。