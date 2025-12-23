1月スタート『おコメの女』主題歌は斉藤和義！主演・松嶋菜々子と『家政婦のミタ』以来のタッグ

2026年1月8日（木）より放送される松嶋菜々子主演のドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

同ドラマの主題歌を斉藤和義が担当することが発表された。

【映像】30秒特報

本作は、東京国税局・資料調査課に新設されたドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室」（通称・ザッコク）を舞台にした社会派エンタメドラマ。

松嶋演じる主人公・米田正子が、年間数億円規模の隠し所得を暴く鋭い調査力と、悪徳脱税者を許さない強い信念を武器に、個性豊かなメンバーとともに不正の裏側に迫る。キャストには松嶋をはじめ、佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大、高橋克実、大地真央、寺尾聰ら豪華俳優陣が名を連ねている。

主題歌となる新曲『鏡よ鏡』は、斉藤がドラマのテーマに合わせて書き下ろした楽曲。

「打ちのめされても、自分の信念は決して自分を裏切らない」というメッセージを込め、揺れ動く感情や迷いを抱えながらも、一筋の光を見つけて歩き出す力強さを描いている。

斉藤と松嶋がドラマでタッグを組むのは、社会現象となった『家政婦のミタ』（日本テレビ系）以来。あの衝撃から14年、再び2人が紡ぐ物語と音楽がどのような化学反応を起こすのか。期待が高まる。

※斉藤和義 コメント

今回、書き下ろしのオファーを頂き、“正直者が馬鹿を見ない”という世界観を曲に出来ればと思いました。

松嶋さんとまたお仕事できると聞いたときは、心の尻尾がぐるんぐるん回りました（笑）

このドラマには、今の時代に必要な大切なメッセージが隠れていると思います。放送が待ち遠しいです。

※松嶋菜々子 コメント

国税調査官という、淡々としながらもきりっとした役柄に、斉藤和義さんのアップテンポな音楽が重なり、ドラマを一層引き立ててくださっています。

ぜひ、ドラマの中でかかる曲も楽しみにご覧ください。