【「結婚、のち恋愛。 冷徹御曹司と身代わり結婚」コミックス3巻】 12月23日 発売 価格：880円

秋水社は、マンガ「結婚、のち恋愛。冷徹御曹司と身代わり結婚」コミックス3巻を12月23日に発売した。価格は880円。

本作は、結婚披露パーティーの直前に姿を消した花嫁の代わりに、代役を務めることになったウェディングプランナーのゆかりを主人公とした作品。マンガを朔也氏、原作を蘇我空木氏が手掛けており、約半年ぶりに新刊となるコミックス第3巻が本日発売された。

また、コミックス3巻の発売を記念し、同社の公式Xアカウント（秋水社第2編集部／恋愛宣言etc）にてサイン本があたるキャンペーンも実施される。

【あらすじ】

本音を交わし結ばれた二人。夫婦としての新しい日々が始まる――。ついに正式な夫婦となった司とゆかり。結婚指輪を作り直し、海外で二人だけの結婚式も挙げ、愛と幸せに包まれた日々を過ごしていた。しかし、帰国後の両家への挨拶で、ゆかりが良家の出身ではないことをよく思わない人がいると知る。藤臣家にふさわしくなるために、花嫁修業が始まるが…!?

(C)朔也/蘇我空木/秋水社ORIGINAL

