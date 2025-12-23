【拡大画像へ】

小学館の青年漫画誌「週刊ビッグコミックスピリッツ」、「月刊！スピリッツ」、「ビッコミ」が連載化を前提とした読切コンペを3誌合同で開催する。

新作読切ネームはもちろん、発表、掲載済みの完成原稿も投稿可能。読切としての掲載はもちろん、投稿作品の中から2部門各1作品以上、計2作品以上については3媒体のいずれかで連載が確約される。

□連載確約読切ネームコンペの詳細ページ

コンペの概要

発表済みの作品も投稿可能

新作読切ネームはもちろん、同人誌やすでに小学館および他の雑誌やWeb媒体に掲載された「発表済み読切作品」でも、連載化したい読切作品であれば投稿可能。作品は、連載の第1話ではなく、1話で完結している読切の形式に限る。

2部門で各1作品以上を必ず連載化！

【競技スポーツ部門】、【俺の最強ヒロイン部門】の2部門で作品を募集する。投稿作品は「週刊ビッグコミックスピリッツ」、「月刊！スピリッツ」、「ビッコミ」のいずれかで読切として掲載の可能性があるほか、各部門に投稿された作品のうち各1作品以上については連載化を確約する。

ネームだけでもOK！何作品でも投稿OK！

ネーム・完成原稿、どちらでも投稿可能。作品の投稿数に制限はなく、過去に描かれた読切を複数投稿することもできる。

【編集長からのメッセージ】

今回、“連載作品”ではなく、“読切作品”コンペとさせていただきました。連載を企画し、立ち上げる際には、作品を見つめ直し、本当に面白さに必要なところだけを抽出し、熱量はそのままに余分をそぎ落とす作業を伴います。であれば、そもそも限られたページ数の中で“面白”を表現する読切という形に、漫画家さんの才能のもっとも濃い部分と、やりくりの技術が濃縮されているのではないでしょうか。新たに構想する読切はもちろんのこと、過去に描いてそのままになっていた“原液”のような読切に、激しい熱量や、研ぎ澄まされた技術が秘められていると期待しています。

一方で、私達は電子書店の広まりに伴って過去～現代の膨大な数の作品に囲まれており、２～３話まで読まないとキャラクターの魅力がわからない、どういうストーリーか見えてこない、という作品ではなかなか読者に見てもらうことが難しい状況にあります。読切形式で作品の魅力を出し切っていただきたい。そのような想いから今回の企画に至りました。

募集するのは今スピリッツ編集部が求めている【競技スポーツ】【俺の最強ヒロイン】の2部門です。プロ作家さま、新人作家さま問わず、多くの方にご参加いただけるよう願っております。

応募要項

提出物

連載で読みたくなるような1話完結の読切ネーム＋ペン入れ済みのキャラ表等

（完成原稿、刷り出し、掲載URLのみでも可）

【プロフィール情報】

(1)作品名

(2)姓名

(3)姓名（カタカナ）

(4)ペンネーム

(5)年齢

(6)職業

(7)住所

(8)電話番号

(9)メールアドレス

(10)受賞歴・掲載歴

(11)発表済みの作品の場合は、掲載媒体名

(12)作品に対する意気込み

(13)作品執筆にAIサービスを利用しているか

参加資格

年齢、性別、プロ、アマ不問

部門／ページ数

【競技スポーツ部門】50ページ（以内）

【俺の最恐ヒロイン部門】32ページ（以内）

締め切り

2026年5月31日当日消印有効

投稿上の注意

※各ページに必ずページ番号を記載してください。

※投稿情報は非公開です。

※ご投稿いただいたことはビッグコミックスピリッツ編集部員以外には分かりません。

※投稿作品は、投稿者本人が執筆したオリジナル作品に限ります。

※第三者の著作権その他の権利を侵害する、又は侵害する可能性が高いと編集部が判断した作品（パロディ・模倣を含む）は選考対象外となります。

※結果発表後に選考対象外となる事実が認められた場合、選出を取り消す場合があります。第三者の権利を侵害した場合、その責任はすべて投稿者が負うものとします。

結果発表

審査は2026年6月中に実施し、連載や読切掲載などが決定した作品については、2026年7月中に個別に連絡。その後、連載決定作品をWeb上で発表する。