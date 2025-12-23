東京株式（前引け）＝前日比３９円高、銀行株などに買いが流入 東京株式（前引け）＝前日比３９円高、銀行株などに買いが流入

２３日前引けの日経平均株価は前日比３９円７３銭高の５万０４４２円１２銭。前場のプライム市場の売買高概算は９億４３２２万株、売買代金概算は２兆４１１億円。値上がり銘柄数は１２５８、値下がり銘柄数は２９９、変わらずは４７銘柄だった。



日経平均株価は小幅高。前日の米国市場で、ＮＹダウは２２７ドル高と上昇したが、為替市場では１ドル＝１５６円台へ円高が進行した。これを受け、東京市場で日経平均株価は小幅安でスタートしたが、下値には買いが流入し売り一巡後はプラス圏に浮上。午前９時１０分過ぎには１４０円を超える上昇となった。銀行株などが買われた。ただ、円高が警戒されるなか、積極的に上値を買う動きは限られ５万０５００円前後での一進一退が続いた。



個別銘柄では、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>が高く、任天堂<7974.T>やサンリオ<8136.T>、東京電力ホールディングス<9501.T>が値を上げた。ソニーグループ<6758.T>や三菱重工業<7011.T>も堅調。半面、ソフトバンクグループ<9984.T>やキオクシアホールディングス<285A.T>、アドバンテスト<6857.T>が安く、住友電気工業<5802.T>やファナック<6954.T>が値を下げた。



出所：MINKABU PRESS