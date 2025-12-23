こんなにオレンジ色になって大丈夫…！？真っ黒な白髪染めから、はじめての「白髪ぼかし」
【画像を見る】こんなにオレンジになって大丈夫！？初の”白髪ぼかし”にチャレンジ
歳を重ねると、気になってくる髪の悩みのひとつ「白髪」。白髪染めで一時的に解決しても、髪が伸びてくるとまた気になり悩みが絶えない……という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、“白髪ぼかし”という施術の専門美容師カイユウキさんのYouTubeチャンネルから、再生回数36万回を突破した話題の動画をご紹介します。
カイユウキさんの“白髪ぼかし”動画には、「モデルさんがすごくステキになった」「髪の悩みに共感します」といったコメントが寄せられています。“白髪ぼかし”に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
真っ黒な白髪染めを続けてきた40代の女性。白髪ぼかしに挑戦し、最初は「こんなにオレンジになって大丈夫！？」と驚きます。しっかり髪は染まるのでしょうか？
施術後は、晴れやかで嬉しそうな表情になりました。“白髪ぼかし”とは、いったいどんな施術方法なのでしょうか？
40代の女性がナチュラルブラウン＆ハイライトの“白髪ぼかし”に挑戦する様子をご紹介します。
■丁寧なカウンセリングで、本当に“なりたい自分”を見極める
まずは、カウンセリングから始めていきます。
今回のモデルさんは、今まで黒めの白髪染めを続けてきた40代の女性。
髪の悩みは、「茶色系の白髪染めすると伸びてきたときに赤く見えてしまう」「今まで地味な髪色が多かったのでイメージチェンジしたい」だそうです。
カイさんの丁寧なカウンセリングで、モデルさんの“本当になりたい髪色”を探ります。
モデルさんは“白髪ぼかし”が初めてなこともあって、「普通のカラー剤は入るのか？」「白髪ぼかしに痛みはあるのか？」など、不安な点を質問します。
その都度、カイさんはわかりやすく説明し、モデルさんの不安を取り除いていきます。
■ブリーチしたら髪がオレンジに！「大丈夫？」と不安になるも…
“白髪ぼかし”の施術はさまざまな方法があるそうですが、今回は、まず髪の毛全体をブリーチします。
ブリーチして20分ほど経ち、色がちゃんと抜けているかチェックします。
そして、さらにしっかり色を抜くために追いブリーチをします。
ブリーチをすると頭皮に痛みを感じる場合も多いですが、今回のモデルさんは「少しスーッとする感じはあるけど痛くない」とのこと。
ブリーチ剤を洗い流すと、今まで真っ黒だった髪色からオレンジ色になり、びっくりするモデルさん。
鏡で見た瞬間、思わず「大丈夫！？」という声が出ました。急に明るい髪色になった自分の姿に、びっくりしますよね。
ブリーチして色の抜けた髪の状態にカラー剤を塗っていきます。今回は全体的にナチュラルブラウンと、ハイライトをいくつか入れる髪色にしていきます。
カラー剤を塗り終わり、20分ほど時間をおきます。どんな髪色に仕上がるのか、ドキドキしますね。
■どんな髪色になった？ドキドキの仕上がりは…
カラー剤を流し終わり、ふたたび鏡で自分の姿を見たモデルさん。「きれいな色！」と、嬉しそうな声と笑顔がこぼれます。
ドライヤーで髪を乾かしてる間は、モデルさんは目をつむっていました。カイさんが「目を開けてみましょうか」と声をかけます。
新しい髪色を見たモデルさんは、「すてき〜！！」という喜びの第一声。思っていた以上の仕上がりに、満面の笑みを見せます。
その後、毛先を整える感じでカットもしました。
モデルさんは、新しい髪色に合わせてメイクも変えたくなったとのこと。髪色や髪型を変えると、似合うメイクも変わりますよね。
カイさんは、アフターカウンセリングもしっかり行います。
今回施術したカラーが抜けてきたときの髪色のイメージや、「アイロンはかけても大丈夫だけど低い温度でかけた方がいい」など今後のおすすめヘアケア方法も教えてくれます。
施術とカイさんの丁寧なカウンセリングで、「来てよかった」と話すモデルさん。
カウンセリングから4時間超えの長丁場でしたが、とても満足のいく仕上がりになったようです。
■表情まで変わった！“白髪ぼかし”の驚きビフォーアフター
真っ黒な白髪染めを続けてきたモデルさん。施術前は、黒い髪と白髪のコントラストの差が目立っていました。
“白髪ぼかし”の施術で、全体的にナチュラルブラウンになりハイライトも入れたことで、白髪が馴染んでいるように見えます。
施術後は、笑顔が絶えず表情が明るくなりました。髪がキレイになると、気持ちまで明るくなりますよね。
■白髪ぼかし専門美容師のカイユウキさんにインタビュー
白髪ぼかしの施術でモデルさんの髪の悩みを解決したカイユウキさんにお話を伺いました。
ー再生数が伸びてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
カイユウキさん「再生数が伸びたおかげで、たくさんのご予約をいただきました。ただ、今は自分の方は顧客様で手一杯の状態なので、技術を共有している美容師チームのメンバーにご紹介させていただきました」
ーバズったことについて、周囲の方はどんな反応をされていますか？
カイユウキさん「もともとの顧客様から“動画観ましたよ”とか白髪に悩んでいるお客様から“あのカラーすごく良いですね。自分もあんな感じにしてみたい”などお声をいただけました」
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
カイユウキさん「モデルさんがよりステキになったとコメントを多くいただけたのは嬉しかったです。中には”近くの美容室では白髪ぼかしができない”という方もいます。もしくは、こうしたやり方に積極的でない美容師さんもまだ多いようで“やりたいけど白髪ぼかしをしてもらえない”というお客様も多いです。これからは、もっと自分の発信を広めていこうと感じました」
ー白髪ぼかしの施術をする際に意識していることはなんですか？
カイユウキさん「白髪という悩みがコンプレックスにならないようなカウンセリングを心がけています。白髪がコンプレックスのままだと、カラーを変えても根本が変わらないので悩みが解決できません。白髪ぼかしカラーにすれば、白髪だからこそできる唯一無二のカラーになれるということをお伝えしています」
年齢とともに白髪に悩む方は多いはず。ぜひ、カイユウキさんのYouTubeチャンネル「白髪ぼかし専門美容師カイ【シングレイハイライトチーム】」の動画を参考に「白髪ぼかし」に挑戦してみるのもおすすめです。
文＝なついろ