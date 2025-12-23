ポプラ社が12月19日、Xを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）の絵本を発売することを発表した。

「#大谷翔平 選手が絵本作家デビュー！」と投稿されたのは、大谷の愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本『デコピンのとくべつないちにち』とデコピンを膝に乗せてほほ笑む大谷の写真。同書は大谷がマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の絵本となり、2026年2月に発売される。大谷とデコピンは、この絵本による収益をすべて慈善団体に寄付することを発表している。

【画像】デコピンを膝に乗せてほほ笑む大谷翔平（画像はポプラ社Xより引用）

また、大谷からは「デコピンは数多くの大切な時間を、僕のそばで過ごしてくれています。デコピンが特別である理由を今回、物語を通して伝えることができて嬉しいです」「この絵本が子供たちに喜びを与えることを願っています。また、動物愛護団体への支援により、より多くの犬が愛する家庭を見つけることを望んでいます」とコメントが届いている。

この投稿にはXユーザーから「大谷は非の打ち所がない」「読み倒します」「なに刀流やねん」「この人は本当になんでもできるのね…」「三刀流ってコトぉ！？」と称賛の声が寄せられた。