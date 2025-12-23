「家に猫はいないはずなのに…」豆柴が見せた仕草がまるで猫？！「どこで覚えた？」「犬もできるんだ！」
【写真を見る】ワンコが「猫の仕草」！？ 見たことない姿の豆柴
「家に猫はいないはず…」そんな言葉とともに投稿された一枚の写真が、X（旧Twitter）で大きな反響を呼んでいます。
写っているのは、思わず猫と見間違えそうなワンコの不思議な姿。6万いいねが集まった投稿には、一体どんな光景が写っていたのでしょうか。
■思わず二度見した愛犬の姿が話題に
「家に猫はいないはずなんだけど…どこで習ったの？」のコメントとともに投稿された写真には、前足を体の下にしまい、地面に体をうつ伏せている豆柴さくらちゃんの姿。
コロンとした体勢はまるで「香箱座り」をする猫のよう。この姿を見た飼い主の、さくら@キツネ顔の豆柴さん@sakura39mameも驚きを隠せなかった様子。
コメント欄には、「犬さんって両前足たためるんだ！」「香箱座りどこで覚えた？」と飼い主さん同様、驚きの声が続出！犬なのに猫のような座り方をしている姿が話題となり、X（旧Twitter）のポストには6万いいねを集め話題になりました。
この反響に飼い主さんは、「犬の香箱座りでこんなに反応をいただくとは驚いています」とコメント。ご家族からは「さく、有名人だね！」と声をかけられ、みんなで喜んだそうです。
■実はレアだった…香箱座りは“この時だけ”
この写真を撮影したのは、飼い主さんのお兄さん。去年の6月ごろ、お留守番中のさくらちゃんをふと見た瞬間、「珍しい！」と思い、すかさずシャッターを切ったとのこと。
実はさくらちゃんの香箱座りは、この時だけのレアな姿。普段はまったくしない座り方とのことで、まさに偶然が生んだ奇跡の1枚でした。
なぜこの姿勢になったのかについてたずねてみると、「肉球が冷たかったのかな？と推測します。たまに片方だけ入れている時はあるので」と、コメント。
確かに別のポストから、片方の前足だけ体の中に入れている様子も伺えるので、完全な「香箱座り」は本当に珍しかったようです！
さくらちゃんの行動で驚いたエピソードは他にも…
「枕を上手に使って寝ているところを初めて見たときは驚きました。笑」とのこと。今では見慣れた光景のようで、「一緒に寝ているときは、稀に腕枕で寝てくれるときもあり、その時はさくを起こさないようにひっそりと幸せを噛みしめています」と、驚きのエピソードからほっこりする日常へと変化したこともお話くださいました。
丸まってスヤスヤと眠るさくらちゃんの寝姿は、見ているこちらも思わず頬が緩んでしまうほどのかわいさです…！
■猫っぽいだけじゃない。さくらちゃんの“人間味ある日常”
そんなさくらちゃんの性格は、「気分屋で甘えん坊、頑固、びびり、内弁慶で外面が良い…」という、人間味たっぷりなワンちゃんなんだそう。
「パパに甘えてるのバレた！！の顔」のコメントとともに投稿された写真には、お行儀よく前足を揃えて、パパさんの上でコロンとしているさくらちゃんの様子がポストされていました。
安心した表情からも甘えん坊さが垣間見えますが、ドライな一面もあるそうで…。「父がさくを可愛がるときに抱っこをすると大人しくしていましたが、あからさまに嫌そうな顔をしていて。犬もこんなに表情に出るんだと思いました。笑」と、甘える姿とのギャップに、思わずクスっとしてしまうエピソードも聞けました。
「本当は仲良しなんだよ。いやよいやよも好きのうちってね」と添えられた投稿には、飼い主さんのお父様の膝の上で首元を撫でられている様子をアップ。
「あからさまに嫌そうな顔」をしていた時とは打って変わって、甘えモード全開のさくらちゃんが再び見られました。
ある日の公園でのさくらちゃん。じっと座って何かを見ているようですが…。
視線の先には、交流中のワンコたちの姿。「自分は挨拶しにいくわけでもなく遠くから観察。ただ見るだけ。これぞ柴犬」と、さくらちゃんの内弁慶が伺えるひとコマもポストされていました。
■かわいさを更新し続けるさくらちゃんの日常
さくら@キツネ顔の豆柴さん@sakura39mameのX（旧Twitter）には他にも、さくらちゃんのかわいらしい日常がたくさん投稿されています。
飼い主さんの持つにんじんのおもちゃをカミカミする様子や、ドッグランの帰りに疲れて寝てしまうひとコマなど、ほっこり癒される瞬間が盛りだくさん。
「香箱座り」は、猫がリラックスしているときの座り方。犬がこの姿勢になることはめずらしいとされていますが、もしかすると、さくらちゃんものんびりしたい瞬間だったのかもしれません。
心温まる日常のひとコマや、さくらちゃんの人間味あふれる暮らしぶりを覗いてみてくださいね。
文=畠山麻美